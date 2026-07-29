Frane e alluvioni, ok unanime alla mozione per la Giornata regionale della memoria

“Non possiamo limitarci a commemorare le vittime. Il modo più autentico per onorarne la memoria è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché tragedie simili non si ripetano.

La prevenzione è il più importante investimento che una comunità possa fare, perché salva vite umane e riduce gli enormi costi economici e sociali che ogni evento calamitoso lascia dietro di sé”.

Lo ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, illustrando ieri in Consiglio regionale la mozione, sottoscritta anche dal Presidente Pittella e iscritta all’unanimità nella prossima seduta consiliare, con la quale si propone l’istituzione della Giornata regionale in memoria delle vittime di frane e alluvioni, da celebrare ogni anno il 26 luglio, e l’avvio di un programma permanente di ricerca e innovazione sul rischio idrogeologico in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, gli Ordini professionali e il sistema della Protezione civile.

“Con grande emozione ho voluto presentare questa mozione proprio in concomitanza del quarantesimo anniversario dei funerali delle otto vittime della frana di Collina Timpone, commemorata a Senise nei giorni scorsi con diverse iniziative. È un modo per trasformare il ricordo in responsabilità istituzionale e per fare in modo che quella tragedia continui a parlare alle nuove generazioni”.

“La Basilicata – ha proseguito Chiorazzo – porta nella propria storia grandi tragedie come la frana di Genzano di Lucania, le alluvioni di Policoro e di Metaponto-Ginosa, fino alla frana di Senise.

Accanto a queste ricordiamo anche il terremoto del 1980 e la tragedia della Chiesa di Balvano nonchè il grande disastro ferroviario della galleria di Balvano. Eventi diversi tra loro, ma tutti capaci di ricordarci quanto sia preziosa la vita umana e quanto sia fondamentale investire nella sicurezza e nella prevenzione”.

Nel suo intervento in Aula, Chiorazzo ha rivolto un appello al Vice Presidente della Giunta regionale, Pasquale Pepe, affinché la Regione promuova un progetto di ricerca che coinvolga l’Università degli Studi della Basilicata, gli Ordini professionali dei geologi, degli ingegneri e degli architetti e gli enti competenti, con l’obiettivo di riattivare, aggiornare e sviluppare un nuovo modello di monitoraggio della frana della Collina Timpone, trasformando Senise in un laboratorio permanente di ricerca, innovazione e prevenzione.

“Quarant’anni fa – ha concluso Chiorazzo – la Regione Basilicata ebbe la lungimiranza di realizzare un sistema di monitoraggio geotecnico all’avanguardia.

Oggi abbiamo tecnologie molto più avanzate e competenze scientifiche che possono consentirci di fare un ulteriore salto di qualità.

Investire nella ricerca, nel monitoraggio e nella manutenzione del territorio significa salvare vite umane, ma anche evitare domani spese enormemente superiori per affrontare emergenze, ricostruire infrastrutture e ripristinare territori devastati. La politica deve avere il coraggio di passare dalla cultura dell’emergenza alla cultura della prevenzione”.