Al via il Centro Estivo Comunale 2026
L’Amministrazione Comunale di Senise informa che, dal 3 agosto al 4 settembre 2026, sarà attivo il Centro Estivo Comunale, gestito dalla Cooperativa Natan e rivolto a tutti i bambini del territorio.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’importante opportunità di crescita, socializzazione e svago anche durante il periodo estivo, rappresentando al tempo stesso un concreto sostegno per le famiglie.
L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nella promozione dei centri estivi, considerandoli una preziosa risorsa educativa e un’occasione significativa per favorire la condivisione, l’inclusione e la socializzazione tra i bambini.
Tutte le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Senise.