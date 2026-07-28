Sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la valorizzazione dell’invaso di Monte Cotugno
Il Comune di Senise ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Acque del Sud e con l’Ente Parco Nazionale del Pollino finalizzato alla valorizzazione dell’invaso di Monte Cotugno.
La firma dell’accordo, avvenuta in Piazza Municipio alla presenza della cittadinanza, segna un momento storico di collaborazione istituzionale per la valorizzazione dell’invaso di Monte Cotugno e del territorio.
L’intesa rappresenta l’avvio di un percorso volto a promuovere interventi per la tutela, la fruizione e la valorizzazione di una delle principali risorse del territorio.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello favorire uno sviluppo sostenibile dell’area, attraverso iniziative che coniughino tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica, attività turistico-ricreative e nuove opportunità di crescita per il territorio.
Il Protocollo costituisce il primo passo di un percorso condiviso tra le istituzioni coinvolte, con l’intento di definire progettualità e interventi capaci di restituire centralità all’invaso di Monte Cotugno e di rafforzarne il ruolo quale elemento strategico per lo sviluppo dell’area.
L’Amministrazione comunale ringrazia il Presidente di Acque del Sud, Luigi Giuseppe Decollanz, e il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, auspicando che il lavoro congiunto possa tradursi in risultati concreti a beneficio della comunità.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale