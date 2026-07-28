San. Severino Lucano, Boy Scout ed ospiti del SAI Ordinari MEDIHOSPES, insieme per una cittadinanza attiva

I progetti di collaborazione tra i Boy Scout e gli ospiti del SAI rappresentano una delle pratiche più forti di inclusione sociale e cittadinanza attiva in Italia. Queste iniziative uniscono i valori dello scautismo, come la fratellanza universale e il servizio, con i percorsi di integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati.

Il 23 Luglio a San Severino Lucano, il gruppo Scout Galatone 1 proveniente da Lecce è stato protagonista di un progetto congiunto con i beneficiari del progetto SAI gestito dalla Cooperativa MEDIHOSPES.

Sono stati svolti laboratori di espressione e narrazione facilitate da mediatori interculturali in cui i beneficiari del SAI, gestito dalla Cooperativa MEDIHOSPES, hanno raccontano la propria storia e il proprio viaggio, mentre gli scout hanno condiviso la propria realtà locale.

Si sono susseguiti poi giochi e sport all’aperto, lo sport azzera le barriere linguistiche e favorisce l’aggregazione spontanea.

Momenti volti alla conoscenza reciproca con la consegna di alcune copie del giornalino voci di libertà redatto mensilmente dai SAI gestiti dalla Cooperativa MEDIHOSPES. Incontri come questo sono momenti di crescita da ogni punto di vista.

A fine giornata un momento conviviale e la realizzazione di un cartellone a ricordo di questa giornata volta all’inclusione e alla socializzazione.