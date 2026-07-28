REPLY // I 10 finalisti del Reply AI Film Festival – La premiazione domenica 6 settembre durante la mostra del cinema di Venezia

Il Reply AI Film Festival torna per la sua terza edizione, confermandosi come spazio di incontro tra cinema, creatività e intelligenza artificiale. La competizione internazionale ideata da Reply – rivolta a tutti i creativi che sperimentano nuove tecnologie e strumenti di AI nella realizzazione di cortometraggi – annuncia i dieci finalisti.

Il festival approderà a Venezia in concomitanza con l’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale. Le opere finaliste, selezionate tra oltre 3.000 cortometraggi provenienti da 76 Paesi, saranno protagoniste della cerimonia di premiazione organizzata da Reply e Mastercard, in programma domenica 6 settembre presso la Match Point Arena, allestita al Tennis Club Venezia al Lido. Un appuntamento dedicato alle nuove forme del racconto cinematografico, capace di riunire talento emergente, sperimentazione tecnologica e visioni creative.

A decretare i vincitori, una giuria internazionale guidata dal regista Premio Oscar® Gabriele Salvatores e composta da Rob Minkoff (co-regista de Il Re Leone nonché animatore e autore di numerosi film), Catherine Hardwicke (regista del fenomeno globale Twilight), Jed Weintrob (regista e partner della società 30 Ninjas), Giacomo Mineo (VFX supervisor per kolossal come Oppenheimer e Odissea di Christopher Nolan), Jacopo Reale (vincitore del RAIFF 2025), Christina Lee Storm (produttrice cinematografica – già executive in DreamWorks Animation e Netflix – e Head of Studio, Narrative presso Secret Level), Nils Hartmann (produttore di serie televisive di successo come Gomorra: La serie, The Young Pope e ZeroZeroZero), Brian Welk (giornalista cinematografico e reporter di IndieWire), Denise Negri (giornalista cinematografica di Sky Italia), Filippo Rizzante (Chief Technology Officer di Reply) e Guillem Martinez Roura (AI & Robotics Lead di ITU “AI for Good”, l’agenzia delle Nazioni Unite focalizzata sull’utilizzo dell’AI per migliorare la società).

Accanto al riconoscimento assegnato al miglior cortometraggio, la giuria conferirà due premi speciali dedicati alle opere capaci di distinguersi per impatto e sperimentazione: l’AI for Good Award, promosso in collaborazione con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), premierà il corto che saprà interpretare con maggiore efficacia gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), il Reply AI Studios Grand Prix sarà invece attribuito al progetto che esprimerà i più alti livelli di innovazione ed eccellenza nell’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno del processo creativo.

I dieci cortometraggi finalisti si sono distinti per la capacità di interpretare il tema dell’edizione 2026, “Imaginatio Nova”, esplorando una nuova fase dell’immaginazione in cui creatività umana e tecnologia si incontrano per dare vita a linguaggi e visioni inediti.

Le opere sono state selezionate sulla base della creatività, della qualità della produzione e dell’impiego dell’intelligenza artificiale nelle diverse fasi del processo di realizzazione, dalla sceneggiatura alla post-produzione.