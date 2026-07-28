Prosegue la pulizia straordinaria nel Comune di Senise: interventi nell’area del Complesso Monumentale di San Francesco

Continua il programma di pulizia straordinaria promosso dall’Amministrazione comunale di Senise per garantire maggiore decoro urbano e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

Nei giorni scorsi gli interventi hanno interessato il Complesso Monumentale di San Francesco e le aree circostanti la Chiesa di San Francesco, restituendo ordine e pulizia a uno dei luoghi più significativi del centro storico.

Le operazioni sono state eseguite su disposizione del consigliere delegato Michele Rossi, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito delle attività programmate per la manutenzione e la cura degli spazi pubblici.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla ditta Impregico per la professionalità e la disponibilità dimostrate nell’esecuzione degli interventi, contribuendo concretamente alla tutela del decoro cittadino.

L’impegno per una Senise più pulita, accogliente e curata proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori interventi programmati su tutto il territorio comunale.