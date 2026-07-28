Presentazione Agosto terranovese 2026

“Terranova si prepara a vivere un’estate straordinaria, ricca di eventi, cultura, musica, sport e momenti di aggregazione.

Un risultato reso possibile grazie al prezioso coinvolgimento dell’intera comunità e alla fattiva collaborazione delle associazioni operanti sul territorio – AVIS, Pollinolandia, Proloco, Protezione Civile, Terranovart e Totarella – che, insieme all’Amministrazione comunale, hanno contribuito a costruire un calendario ricco di appuntamenti e opportunità pensate per tutte le età. Un programma capace di coinvolgere grandi e bambini, valorizzando lo spirito di partecipazione e il forte senso di comunità che caratterizzano Terranova.

Vado particolarmente orgoglioso del I° Festival della zampogna previsto per 4 serate. Sin dal 2014, dopo numerose iniziative su questo tema, l’allora Amministrazione Comunale designò Terranova di Pollino “Città custode dell’arte della zampogna”.

Il festival della zampogna rappresenta la nostra stessa anima, ci appartiene in modo unico e viscerale.

Per noi terranovesi la zampogna non è un semplice strumento da esibire, ma il filo rosso che unisce il nostro passato al nostro futuro. Terranova è custode di una tradizione costruttiva ed esecutiva unica, legata alla zampogna a chiave e alla surdulina.

Questo festival contribuisce a celebrare la nostra identità e la nostra resistenza culturale. Quest’anno, l’obiettivo è coinvolgere giovani e visitatori, dimostrando che questa musica è viva e in dialogo con la modernità.

Il festival combina cultura e natura, offrendo non solo concerti, ma un’esperienza totale di artigianato, cucina e ambiente. Esso rappresenta un’importante opportunità per il turismo sostenibile che supporta l’economia locale. Terranova di Pollino invita a scoprire il suono autentico della montagna e la comunità che ne celebra la storia millenaria.

Se il Festival della Zampogna celebra le radici della nostra comunità, Terranovart ne rappresenta lo sguardo verso il futuro, trasformando il centro storico in uno spazio dedicato ad arte, musica e creatività.

Un festival che unisce spettacolo, solidarietà e partecipazione grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Terranovart, altre associazioni, giovani e volontari.

La quinta edizione si svolgerà il 17 e 18 agosto 2026, con sei concerti dal vivo, il T-Tribute dedicato a Francesco Di Taranto, artisti di strada, area artigianale, food truck e attività per le famiglie. Tra le novità, uno stand dedicato alle zampogne e agli strumenti tradizionali del Pollino, curato dal Collettivo “Gli Amici di Leonardo Riccardi”.

Di particolare interesse, mi scuserete se per motivi di spazio non li cito tutti, anche la XII edizione del Palio del grano organizzata dalla Proloco, i numerosi eventi socio-educativi per bambini organizzati da Pollinolandia, col Minifestival autentico momento storico ricco di emozioni per genitori e figli, e quelli legati alla locale AVIS.

Non sentirete solo musica, ma percepirete il battito di una comunità che custodisce la propria storia con orgoglio guardando al futuro dei nostri giovani.

Vi aspettiamo a braccia aperte tra luoghi unici e autentici, ottimo cibo servito dai nostri fantastici ristoratori e storica ospitalità”.