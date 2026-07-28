PANINI COMICS SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, LE PROPOSTE PANINI COMICS

Tra i film più attesi dell’estate, Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale italiane da mercoledì 29 luglio.

Per celebrare il ritorno dell’Uomo Ragno sul grande schermo, Panini Comics propone una selezione di letture imperdibili dedicate all’eroe Marvel, pensata sia per i fan storici sia per chi desidera prepararsi al meglio all’arrivo del film. A completare la proposta, anche due pubblicazioni dedicate ai lettori più piccoli.

Dalle mitiche origini alle avventure più moderne, dalla tragica morte di Gwen Stacy all’arrivo di Venom, fino agli incontri con le sue varianti multiversali, la nuova edizione di Io sono Spider-Man ripercorre i momenti fondamentali della storia di Spider-Man, intrecciando il suo percorso con eventi e personaggi della realtà contemporanea, dalla tragedia dell’11 settembre all’elezione di Barack Obama.

Un viaggio imperdibile attraverso decenni di storie firmate da alcuni dei più grandi autori Marvel, tra cui Stan Lee, Roger Stern, Dan Slott e Jonathan Hickman, e impreziosite dalle tavole di leggende del fumetto come Steve Ditko, John Romita, Todd McFarlane e Joe Quesada.

In Spider-Man: Brand New Day Peter Parker si è ormai lasciato il passato alle spalle ed è pronto ad affrontare un nuovo, spettacolare cambiamento di status quo. Tra nuovi amici, nuovi avversari – come Mister Negativo – e qualche volto conosciuto, la vita di Spider-Man non è mai stata così frenetica.

Firmata da Dan Slott e Marc Guggenheim, con i disegni di Steve McNiven e Salvador Larroca, la saga introduce un nuovo equilibrio per Peter Parker, riportando lo spirito delle atmosfere più leggere e dinamiche delle prime, mitiche avventure di Spider-Man degli anni Sessanta e offrendo un punto d’ingresso ideale nel suo universo narrativo. La storia è disponibile anche nel formato tascabile Marvel Masterseries.

Cosa sarebbe successo se Peter Parker fosse invecchiato in tempo reale dal 1962 a oggi? È questa la straordinaria premessa di Spider-Man: La storia della mia vita, l’opera firmata da Chip Zdarsky e Mark Bagley che ripercorre l’intera esistenza del supereroe intrecciandola ai grandi eventi della storia americana e dell’Universo Marvel, dalla guerra in Vietnam a Civil War.

Un viaggio emozionante attraverso decenni di avventure, in cui i lettori possono vedere Peter crescere, affrontare le proprie battaglie e confrontarsi con il peso delle responsabilità, fino alla sua commovente missione finale.

Spider-Man: Speciale il film celebra uno degli incontri più celebri e controversi dell’Universo Marvel: quello tra Spider-Man e Punisher. Dalle risse nei vicoli del 1974 agli angoli più oscuri dell’Universo Marvel, questa raccolta riunisce le loro sfide più esplosive attraverso cinque decenni di storie, dal 1974 al 2025, realizzate da alcuni dei più grandi autori del fumetto Marvel.

Due visioni della giustizia profondamente diverse si confrontano in una serie di battaglie, discussioni morali e alleanze imprevedibili, con protagonisti anche villain come il letale Anton Miguel Rodriguez alias Tarantula, i cui stivali avvelenati hanno unito per la prima volta questi due scomodi alleati.

Il volume include inoltre un sorprendente What If? che esplora una realtà alternativa in cui Peter Parker avrebbe potuto diventare il Punitore, offrendo una nuova prospettiva sul rapporto tra due icone della Casa delle Idee.

Spider-Man & i Fantastici Quattro vede Spider-Man unire le forze con i Fantastici Quattro contro una delle loro più grandi minacce: Victor von Doom, il Dottor Destino. Per affrontare il loro storico nemico, capace di combinare magia oscura e scienza, il Quartetto dovrà affidarsi all’aiuto di Spider-Man, poco abituato al lavoro di squadra ma pronto a scendere in campo per una missione decisiva.

Christos Gage e Mario Alberti raccontano l’evoluzione e il profondo legame tra questi iconici personaggi Marvel. Il volume rientra nella Spider-Man Web of Heroes Collection, una nuova collana composta da 10 volumi dedicata agli incontri e agli scontri tra Spider-Man e i più importanti personaggi dell’Universo Marvel. Una raccolta da collezione impreziosita dalle costine componibili e dalle copertine interlocking inedite realizzate da Giuseppe Camuncoli, che insieme compongono una spettacolare immagine dedicata al mondo di Spider-Man.

Spider-Verse è il volume in uscita il 6 agosto dove conosciamo Morlun e gli Eredi, una razza di letali vampiri dimensionali, attraversano le realtà del Multiverso dando la caccia a chiunque possieda i poteri di Spider-Man. Il loro obiettivo è lo sterminio di tutti i Ragno-Totem attraverso un terrificante rito sacrificale. Per sopravvivere a questa minaccia, Peter Parker deve radunare un esercito di Ragno-varianti provenienti da ogni dimensione, tra cui eroi del calibro di Miles Morales e Spider-Punk, ma anche figure più ambigue come Superior Spider-Man, l’alter ego del Dottor Otto Octavius. Mentre lo scontro per il destino del Multiverso si infiamma, Spider-Man dovrà affrontare anche una rivalità per la leadership con la sua controparte Superior, tra profezie, battaglie epiche e una lotta disperata per impedire l’estinzione di ogni Spider-Man.