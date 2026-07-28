“Mediterraneo Lucano”: a Matera la conferenza stampa di presentazione del tour di Mirko Gisonte nei Mercati Centrali d’Italia

Mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze dell’OpenSpace di Piazza Vittorio Veneto a Matera, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Mediterraneo Lucano”, il nuovo progetto musicale del chitarrista Mirko Gisonte, che porterà le sonorità, le tradizioni e l’identità della Basilicata nei Mercati Centrali di Firenze, Milano, Torino e Bolzano, grazie alla preziosa collaborazione di Umberto Montano.

L’incontro rappresenterà un importante momento di presentazione del progetto, durante il quale saranno illustrati gli obiettivi, il calendario del tour e la visione artistica che anima “Mediterraneo Lucano”: un percorso musicale capace di raccontare la Basilicata attraverso un linguaggio contemporaneo, valorizzandone il patrimonio culturale e contribuendo alla promozione del territorio in un circuito nazionale di grande prestigio.

A moderare la conferenza sarà la giornalista Cristina Longo. Interverranno Mirko Gisonte, ideatore del progetto, Anthony Gallo, presidente della Pro Loco di Corleto Perticara, Andrea Mario Rossi, direttore di Val d’Agri Press, e l’ing. Antonio Candela, responsabile Comunicazione e Gestione del Fondo Etico BCC Basilicata, che offriranno il proprio contributo sul valore culturale, sociale e promozionale dell’iniziativa.

L’evento è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di Regione Basilicata, APT Basilicata, Mercato Centrale, UNPLI Basilicata, Pro Loco di Corleto Perticara, BCC Basilicata, TOURSIexperience, Bikers per la Vita, Chitarre Lodato, Fondazione Appennino e Val d’Agri Press, realtà che hanno scelto di sostenere un progetto capace di unire musica, cultura, turismo e promozione delle eccellenze lucane.

La conferenza stampa è aperta agli organi di informazione, alle istituzioni, agli operatori culturali e a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino un’iniziativa che si propone di far conoscere la Basilicata attraverso la forza della musica, portando il patrimonio culturale lucano all’interno dei più importanti Mercati Centrali italiani.