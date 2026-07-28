Incendio in un capannone industriale a Firenze: autorità invitano i residenti a chiudere le finestre

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un complesso produttivo situato in via Pratese, nella zona nord di Firenze, interessando un edificio che ospita due aziende attive nel settore della lavorazione delle pelli.

A seguito del rogo, l’amministrazione comunale ha rivolto un appello ai cittadini che abitano nelle aree circostanti, invitandoli ad adottare alcune misure di precauzione. In particolare, è stato raccomandato di mantenere chiuse porte e finestre, limitare la permanenza all’aperto ed evitare l’esposizione ai fumi sviluppati dall’incendio fino al completamento delle verifiche ambientali da parte degli enti competenti.

Le fiamme hanno coinvolto lo stabile in cui hanno sede le aziende Jsette Pellame e Zeta Pellami. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a delimitare la zona per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Secondo le informazioni disponibili, non si registrano persone ferite né coinvolte nell’incendio. In via precauzionale è stata comunque predisposta la presenza di un’ambulanza con personale sanitario, pronta a intervenire qualora se ne presentasse la necessità durante le operazioni di soccorso.

Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti tecnici per valutare l’impatto dell’incendio sull’ambiente e verificare l’eventuale presenza di sostanze nocive nell’aria.