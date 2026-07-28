Incendio a Gardaland: evacuata l’area Far West, nessun ferito tra i visitatori

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio a Gardaland Resort, dove un incendio è scoppiato poco prima delle 14 all’interno della storica area tematica Far West, situata nella zona d’ingresso del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

Le fiamme hanno interessato una struttura scenografica in legno che riproduce un tipico villaggio del vecchio West americano. Il rogo si è propagato rapidamente, generando alte lingue di fuoco e una densa colonna di fumo nero visibile da numerosi punti del parco e anche dalle aree circostanti.

Il personale addetto alla sicurezza è intervenuto immediatamente, mettendo in sicurezza i visitatori e facendo sgomberare ordinatamente la zona interessata, senza che si verificassero situazioni di panico. Poco dopo sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento l’incendio nel giro di circa un’ora.

Non si registrano feriti né persone coinvolte. Durante le operazioni di spegnimento è stata sospesa, in via precauzionale, l’attività dell’attrazione Raptor, le cui rotaie passano sopra l’area colpita dalle fiamme. Una volta concluso l’intervento dei soccorritori e completate le verifiche di sicurezza, la struttura potrà essere riaperta. Tutte le altre attrazioni del parco hanno invece continuato a funzionare regolarmente.

Le immagini dell’incendio, diffuse rapidamente sui social network da numerosi visitatori, hanno mostrato il momento in cui il fumo si alzava sopra il parco mentre gli steward accompagnavano il pubblico lontano dall’area interessata.

Sono in corso gli accertamenti tecnici per chiarire le cause del rogo, che avrebbe provocato i danni maggiori a una torre scenografica in legno del villaggio western. Gli investigatori dovranno stabilire l’origine dell’incendio e verificare l’entità dei danni riportati dalla struttura.