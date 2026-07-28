Digit@L Power, a Lavello l’evento conclusivo del progetto

Si conclude con un grande evento aperto a tutti il percorso di “Digit@L Power – La forza della differenza”, il progetto promosso da MAC – Movimento di Arte e Cultura, capofila dell’ATS, in partenariato con Arkestra ETS, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma ADP 2022/2024 – Linea B, promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dedicato alla promozione dell’inclusione sociale, dell’empowerment femminile e della riduzione del divario digitale.

L’appuntamento è fissato per martedì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso l’Atrio Comunale di Lavello, per una serata che rappresenta non solo la conclusione delle attività progettuali, ma soprattutto la restituzione pubblica di un percorso umano e collettivo che ha coinvolto decine di donne, professionisti, associazioni e cittadini.

Il titolo scelto per l’evento, “Il valore di un percorso condiviso”, sintetizza il significato più profondo dell’iniziativa: raccontare ciò che è stato costruito insieme, mettendo al centro le persone, le relazioni e le competenze nate durante mesi di formazione, confronto e crescita.

La serata si aprirà alle 19.00 con il seminario conclusivo tenuto dalla coach professionista Rosanna Liseno, momento dedicato alla riflessione sui temi dell’empowerment, dell’autonomia personale e delle opportunità generate dal progetto.

Alle 20.00 spazio al talk con i protagonisti del progetto, un dialogo aperto tra partecipanti, formatori e partner per condividere esperienze, risultati e prospettive future, dando voce a chi ha vissuto in prima persona questo percorso di cambiamento.

Alle 20.30 sarà inaugurato il nuovo Spazio BookCrossing, una libreria di comunità realizzata dalle partecipanti del laboratorio di falegnameria, pensata come luogo permanente di incontro, condivisione e partecipazione, dove i libri diventano occasione di relazione e crescita collettiva. Un presidio culturale che resterà a disposizione della città anche oltre la conclusione del progetto.

La serata proseguirà alle 21.00 con GiocaCirco a cura di Rukola, attività ludiche e partecipative dedicate a bambini, famiglie e adulti, confermando la volontà di costruire un evento realmente inclusivo e aperto a tutte le generazioni.

A chiudere l’iniziativa, dalle 22.00, il concerto live del gruppo Animae Amoenae, accompagnato da un momento conviviale di food & drink, per trasformare la conclusione del progetto in una festa della comunità.

Nel corso dei mesi, Digit@L Power ha sviluppato un articolato programma di attività dedicate all’inclusione digitale, alla valorizzazione delle competenze femminili, alla creatività, alla formazione e alla partecipazione attiva, attraverso laboratori, seminari, percorsi esperienziali e iniziative pubbliche che hanno favorito la costruzione di nuove reti sociali e professionali. Un progetto nato con l’obiettivo di rafforzare autonomia, consapevolezza e protagonismo delle donne, contribuendo al tempo stesso alla crescita culturale dell’intera comunità.

L’evento finale rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma l’inizio di un patrimonio condiviso di relazioni, competenze ed esperienze destinato a proseguire nel tempo.