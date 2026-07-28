13 agosto ore 19:00 – Monteserico|Genzano di Lucania: Paesaggi Volontari – Voltaica

13 agosto ore 19:00 – Una serata tra arte, musica, fotografia e osservazione del cielo per inaugurare l’installazione temporanea del progetto “Paesaggi Volontari”

GENZANO DI LUCANIA – Un paesaggio non è soltanto ciò che vediamo. È l’insieme delle storie, delle relazioni e delle memorie che, nel tempo, hanno contribuito a costruire l’identità di una comunità. È da questa visione che nasce il Museo del Paesaggio di Monteserico, protagonista della serata inaugurale in programma giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 19.00, negli spazi del Castello di Monteserico.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi del progetto “Paesaggi Volontari – Il Museo del Paesaggio di Monteserico”, promosso da A.P.S. Spaziogiovani Genzano ETS e sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Volontariato 2024, con l’obiettivo di promuovere il paesaggio come bene comune, spazio educativo e luogo di relazione attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.

In questi mesi Paesaggi Volontari ha coinvolto cittadini, scuole, associazioni, volontari, ricercatori e istituzioni in un articolato percorso di partecipazione fatto di laboratori, mappature di comunità, passeggiate, raccolta di testimonianze, incontri e momenti di confronto. Un processo che ha intrecciato saperi, memorie e nuovi sguardi sul territorio, trasformando il paesaggio in un racconto corale che oggi trova una prima restituzione pubblica con l’allestimento del Museo del Paesaggio di Monteserico, uno spazio concepito per custodire e condividere immagini, testimonianze e memorie collettive, restituendo alla comunità una nuova narrazione del proprio territorio.

La serata del 13 agosto si aprirà con i saluti istituzionali e con una conversazione dedicata al progetto Paesaggi Volontari e al valore del Museo del Paesaggio come strumento di partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Seguiranno l’inaugurazione dell’installazione temporanea del Museo e della Mostra Fotografica “La Terra e lo Sguardo” di Pietro Amendolara, nata dal lavoro di ricerca e documentazione realizzato nell’ambito del progetto.

La direzione artistica della serata è affidata a Disfusioni, che firma un programma capace di intrecciare musica e arti visive. Il concerto di Gabriele Gasparotti e Benedetta Dazzi accompagnerà la performance di live painting dell’artista Giovanni Desisto, che realizzerà dal vivo un’opera ispirata ai paesaggi di Monteserico, in un dialogo continuo tra suono, gesto creativo e pubblico.

A concludere la serata sarà l’osservazione guidata della volta celeste e delle stelle cadenti, trasformando il Castello di Monteserico in uno spazio di incontro tra arte, natura, scienza, partecipazione e desideri. Un’occasione per condividere i risultati di mesi di lavoro e per riscoprire Monteserico attraverso linguaggi diversi, riconoscendo nel paesaggio non soltanto un patrimonio da conservare, ma un luogo capace di generare relazioni, memoria e senso di appartenenza.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta un nuovo punto di partenza per un progetto che punta a promuovere la partecipazione civica e costruire una rete stabile tra comunità, istituzioni e realtà del territorio.