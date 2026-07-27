Senise celebra l’amicizia: al via la V^ Edizione del Concorso “e l’Amico È…”

L’amicizia diventa arte, musica, poesia e creatività. Il prossimo 31 agosto, Senise ospiterà la V^ Edizione del Concorso “e l’Amico È…”, l’iniziativa promossa da Il Cielo nella Stanza che, anno dopo anno, coinvolge bambini e ragazzi in un percorso di espressione artistica dedicato ai valori più autentici dello stare insieme.

L’evento trasformerà la città in un luogo ricco di colori, voci e sorrisi, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di raccontare, individualmente o in gruppo, la forza, il valore e la bellezza dell’amicizia attraverso il proprio talento.

Il tema dell’edizione 2026 è “L’Amicizia”, da interpretare liberamente con poesie, dipinti e disegni, canzoni e musica oppure ballo, dando vita a opere capaci di emozionare, unire e trasmettere un messaggio di rispetto, inclusione e condivisione.

Il concorso rappresenta un’importante occasione di crescita personale e collettiva, nella quale ogni partecipante potrà esprimere la propria sensibilità e creatività, contribuendo a valorizzare il significato dell’essere amici e del vivere insieme in modo sereno e rispettoso.

Sono aperte le iscrizioni gratuite, rivolte a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Per motivi organizzativi, le adesioni dovranno essere inviate entro il 20 agosto.

Per partecipare è possibile iscriversi:

inviando un’e-mail a [email protected] ;

; oppure tramite messaggio su Messenger.

Nell’oggetto della comunicazione occorre indicare:

“5^ EDIZIONE CONCORSO ‘e l’Amico È…'”

Nel testo della richiesta è necessario specificare:

nome e cognome del partecipante (o dei partecipanti, in caso di gruppo);

età;

tipologia della rappresentazione scelta (poesia, dipinto/disegno, canto/musica oppure ballo).

Un appuntamento che mette al centro i giovani, la fantasia e il valore universale dell’amicizia, invitando ogni bambino e ragazzo a trasformare emozioni e sentimenti in arte.

Il 31 agosto Senise sarà ancora una volta il palcoscenico di una giornata speciale, dove creatività, condivisione e amicizia saranno le vere protagoniste.