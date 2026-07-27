IL FESTIVAL DELLO SPETTACOLO Annunciati tanti nuovi ospiti

Prosegue il conto alla rovescia per Il Festival dello Spettacolo, il grande evento interamente dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento, in programma il 6, 7 e 8 Novembre 2026 presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano.

Ideato da TV Sorrisi e Canzoni, il Festival darà vita a tre giornate ricche di esperienze immersive e appuntamenti esclusivi pronte a richiamare il pubblico grazie a momenti davvero unici: anteprime, interviste, showcase, masterclass, meet&greet e occasioni uniche per incontrare i grandi protagonisti dello spettacolo.

Dopo l’annuncio delle prime grandi presenze – Carlo Conti, Antonella Clerici, Marco Liorni, Nino Frassica, la Gialappa’s Band, Gianluca Gazzoli, i cast delle amatissime fiction Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole – il Festival si arricchisce, ampliando il cartellone con incontri da non perdere.

Tra i nuovi ospiti, alcuni dei volti più amati della musica: Annalisa, Noemi, Gabry Ponte, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Malika Ayane e i Pooh. E ancora, dalla tv e dal cinema arrivano Gerry Scotti, Pino Insegno, Claudio Santamaria, Ficarra & Picone, Serena Rossi, Francesca Chillemi, Alberto Matano.

Tra i nomi del mondo dell’informazione, Gian Marco Chiocci, Paolo Del Debbio, Alberto Brandi e Monica Bertini.

Sul palco del Festival ci saranno anche gli appuntamenti con gli show televisivi più apprezzati e i rispettivi protagonisti: X Factor con i suoi giudici, Buy It Now – Mai più senza, il nuovo programma con Gabriele Corsi, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D’Onghia; Cash or Trash, con Paolo Conticini; Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio; Turisti per case con Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi. Non mancheranno inoltre gli incontri dedicati a Matrimonio a prima vista, Casa a prima vista e Bake Off Italia.

Questa seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, nel corso delle tre giornate, proporrà un palinsesto ricchissimo per tutti gli appassionati, che spazierà dal mondo della tv, con programmi televisivi e incontri, al cinema, con anteprime cinematografiche, serie tv ed incontri con i cast, e al mondo della musica, con showcase degli artisti più amati nel panorama musicale italiano, fino ad arrivare a incontri dedicati alla formazione.

Tutto questo avverrà su tre grandi palchi, dove si alterneranno incontri con i cast televisivi, showcase musicali, anteprime, interviste e momenti dedicati all’intrattenimento.

Il programma includerà inoltre workshop, masterclass e approfondimenti su musica e cinema con i professionisti del settore, con momenti dedicati agli artisti emergenti del panorama musicale e cinematografico. Inoltre, non mancherà una zona ristorazione attiva tutti i giorni a disposizione per il pubblico e un’area espositiva con tante attività di engagement, dal mattino alla sera.

Il programma è in costante aggiornamento e disponibile su ilfestivaldellospettacolo.it e sui canali social ufficiali del Festival: settimana dopo settimana saranno annunciati nuovi artisti, ospiti e appuntamenti, che andranno ad arricchire un evento destinato a diventare uno degli appuntamenti imperdibili dell’autunno 2026.

CONTEST E CONCORSI

Tra le novità de Il Festival dello Spettacolo, TV Sorrisi e Canzoni presenta due iniziative dedicate alla scoperta e alla valorizzazione dei nuovi talenti: il Vertical Music Contest e il primo Concorso Cinematografico, due percorsi pensati per dare visibilità a musicisti, autori e creatori di opere audiovisive inedite.

Il Vertical Music Contest, progetto multimediale realizzato in collaborazione con Interproject, nasce per valorizzare brani inediti attraverso il linguaggio dei video. I migliori talenti si esibiranno sul palco del Festival. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre. I finalisti saranno scelti da una giuria composta da rappresentanti di TV Sorrisi e Canzoni, ADA/Warner Music Italy, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, Ticketmaster e Assomusica. Il vincitore otterrà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy.

Debutta inoltre il primo Concorso Cinematografico, dedicato ad autori e creatori di opere audiovisive inedite, con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti e offrire nuove opportunità di visibilità. Il concorso si articola in tre sezioni: Frame Stories(cortometraggi), Opera Next (lungometraggi) e Docu Horizon (documentari). Le opere saranno valutate da una giuria d’eccezione che assegnerà, per ciascuna categoria, il Sorrisi Award. Le candidature potranno essere presentate tramite la piattaforma FilmFreeway entro il 10 settembre 2026.

BIGLIETTI

Sarà possibile accedere al Festival acquistando i biglietti su Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner di ticketing ufficiale dell’evento. L’ingresso al Festival è a pagamento, mentre i bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente. È già attiva la speciale promozione Early Bird, che consente di acquistare i biglietti a condizioni agevolate per un periodo limitato. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di acquisto sono disponibili su Ticketmaster e sul sito ufficiale del Festival.