Assessore Latronico: “Una lezione viva di libertà”
A Nova Siri convegno sull’attualità di due figure simbolo del Rinascimento lucano: Diego Sandoval De Castro e Isabella Morra. L’assessore regionale: “Far scoprire ai ragazzi il travaglio di chi ha abitato la nostra terra significa trasmettere il valore della libertà di pensiero”.
Un viaggio indietro nel tempo fino al XVI secolo per riscoprire l’attualità di due figure simbolo del Rinascimento lucano e riscattare la loro storia dall’oscurantismo.
In occasione del convegno promosso dal Comune di Nova Siri in Piazza Dante – appuntamento scientifico che fa da apripista alla rievocazione storica “A Bollita 1546” – l’assessore regionale Cosimo Latronico riafferma il valore della memoria storica come risorsa civile per la Basilicata.
L’iniziativa mette al centro la figura di Diego Sandoval De Castro, barone e poeta rinascimentale, e il suo tragico legame ideale e poetico con la poetessa di Valsinni Isabella Morra, entrambi vittime nel Cinquecento di un efferato delitto d’onore e politico perpetrato dai fratelli della donna.
“Ci sono vicende che non appartengono semplicemente ai manuali di letteratura, ma sanno intrecciarsi in modo indissolubile con la coscienza profonda di un popolo – dice l’assessore Latronico -.
Tra i feudi di Favale e Bollita (oggi Valsinni e Nova Siri) si è consumato un dramma che ancora oggi interpella il nostro presente.
La violenza cieca e patriarcale che spezzò le vite di Diego e Isabella fallì nel suo intento più cupo: non è riuscita a spegnere la forza del loro canto.
Quella tragedia squarcia i secoli per parlarci della dignità della donna, del peso delle convenzioni e della paura che ogni oscurantismo nutre verso la cultura. Da amministratore e da lucano sono convinto che la memoria culturale non sia un semplice orpello decorativo, ma la pietra angolare su cui edificare la comunità di domani.
È fondamentale che siano soprattutto i giovani a conoscere queste pagine: far scoprire ai ragazzi il travaglio di chi ha abitato la nostra terra significa offrire loro bussole morali e trasmettere il valore della libertà di pensiero.
L’impegno della Regione Basilicata è far sì che queste voci continuino a guidare la crescita umana della nostra terra”.
A tal proposito, Latronico ha espresso l’auspicio che questa vicenda non si esaurisca in un evento isolato, ma possa strutturarsi in un vero e proprio progetto culturale stabile, capace di vivere lungo tutto l’anno attraverso iniziative permanenti di approfondimento, studio e valorizzazione del territorio.
L’incontro nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di Nova Siri di restituire spessore storico e dignità letteraria a Sandoval De Castro, superando le facili semplificazioni del mito romantico.
Il dibattito prende le mosse dagli studi del docente Giuseppe Varasano e dagli approfondimenti del professor Tobia Raffaele Toscano, già docente di Letteratura Italiana e Filologia Moderna all’Università “Federico II” di Napoli e autore di una monografia sul corpus poetico di Sandoval.
Ad arricchire la serata vi sono le letture dei sonetti e delle canzoni affidate alle professoresse Domenica Bentivenga e Marilena Varasano, accompagnate dalle note del professor Daniele Crispino: un percorso di rigore scientifico che riappropria la Basilicata di un patrimonio ideale in cui la sete di bellezza e di libertà non smette di parlare alle nuove generazioni.