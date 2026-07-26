Da Milano Marittima al mondo: quattro premi internazionali per Bolina Suite & Spa

Milano Marittima entra nella mappa internazionale dell’ospitalità di alta gamma grazie al Bolina Suite & Spa. Il boutique hotel di viale Romagna ha conquistato quattro riconoscimenti agli Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026, premi internazionali assegnati alle strutture che si distinguono per qualità del servizio, esperienza offerta e soddisfazione degli ospiti.

La pagina ufficiale dell’organizzazione indica Bolina come vincitore del titolo di Best Bed and Breakfast Hotel a livello mondiale e di Best Marketing Team, sempre su scala globale. A questi si aggiungono il riconoscimento di Best Luxury Bed & Breakfast in Europa e quello di Best Luxury Boutique Hotel in Italia.

Un risultato di rilievo per una struttura indipendente e relativamente giovane, chiamata a confrontarsi, nello stesso circuito, con nomi affermati dell’ospitalità internazionale. Tra gli altri alberghi premiati nell’edizione 2026 figurano infatti l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, l’Aleph Rome Hotel della collezione Hilton, il Cavallino Bianco di Ortisei, il Park Hyatt Doha, il Le Méridien Saigon e l’ANA InterContinental Appi Kogen Resort in Giappone.

Bolina Suite & Spa propone un’idea di ospitalità costruita intorno a design, privacy e benessere. Tra i suoi elementi caratteristici figurano la spa panoramica all’ultimo piano, utilizzabile anche in esclusiva, le camere e le suite contemporanee, i rituali wellness e il “Break Not Fast”, il brunch servito fino alla tarda mattinata.

“Essere premiati insieme a strutture appartenenti a grandi gruppi internazionali dimostra che dimensioni contenute e gestione indipendente non impediscono di competere sulla qualità – sottolineano i fratelli Eric e Anthony Raggini –. Per noi il risultato più importante è avere costruito un’esperienza riconoscibile, capace di portare a Milano Marittima ospiti anche fuori dalla stagione balneare. Questi premi ci incoraggiano a crescere senza perdere il rapporto diretto e autentico con le persone”.

I quattro riconoscimenti non premiano dunque soltanto l’immagine dell’hotel, ma un progetto che prova a collegare lusso contemporaneo, reputazione digitale e destagionalizzazione, contribuendo a rafforzare la visibilità internazionale di Milano Marittima.