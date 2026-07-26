Castellaneta (Ta) – La 21ª Sagra da Far’nèdd’ accende Castellaneta con 9 spettacoli dal vivo

CASTELLANETA (TA) – Entra nel vivo la macchina organizzativa per la 21esima edizione della «Sagra da Far’nèdd’ e dei sapori di Puglia – Città di Rodolfo Valentino», in programma domenica 9 agosto 2026, a partire dalle 20, nel centro storico di Castellaneta.

L’itinerario di oltre 2 chilometri snodato nel borgo antico, con la possibilità di degustare più di 10 pietanze enogastronomiche pugliesi, vedrà anche l’esibizione di ben 9 gruppi musicali dislocati lungo il percorso, garantendo un’offerta sonora eterogenea per l’intera durata dell’evento.

Il viaggio musicale, curato dal direttore artistico Damiano Carenza, prenderà il via in Piazza Umberto I, nei pressi del punto di partenza della sagra, dove sul palco si avvicenderanno ben 3 gruppi musicali: il collettivo Sud Foundation Krù, punto di riferimento del rap tarantino nato nel 2000 che intreccia cultura hip hop, reggae e folklore pugliese; Belmonte Quinto, esponente della nuova scena urban regionale tra sonorità trap e pop; e i Go Man, con una performance incentrata sullo swing, sul soul e sul blues.

Proseguendo lungo il percorso, la tappa successiva in Largo Mulini Vecchi ospiterà le sonorità del World Music Trio, composto da Lino Masiello alle chitarre, Enzo Dell’Aquila alla batteria e Antonio Spada al basso con un repertorio che spazia dagli anni ’60 ai giorni nostri. L’itinerario condurrà poi ai piedi della cattedrale, in piazza Federico De Martino, dove si esibirà il Gruppo di Ricerca Popolare, realtà storica nata nel 1976 che celebra proprio quest’anno il cinquantennale di attività dedita al recupero e alla reinterpretazione dei canti popolari, delle storie e della memoria collettiva del Mezzogiorno.

Il cammino proseguirà verso piazza Maria Immacolata per accogliere l’atmosfera acustica dei Three of Us, che per l’occasione si presenteranno in formazione di duo ripercorrendo la storia della black music, del soul e del jazz. Subito a seguire, in via San Domenico, risuoneranno le note dei Folkasud, band della terra ionica con all’attivo due album di inediti che fonde la tradizione cantautorale e popolare del Sud con contaminazioni rock, ska e reggae.

A completare la mappa degli spettacoli saranno poi le ultime tappe del centro antico: giunti in piazza Marina, il pubblico troverà ad attenderlo il sound funk di Per un Pugno di Funk, band tarantina attiva dal 2012 con un repertorio che omaggia i grandi classici di James Brown, Jamiroquai e Kool & the Gang, fino a concludere in piazza Santa Caterina (largo San Giliero) con le sonorità contemporanee di Giovane Porter & Friends, formazione guidata da Emanuele Cacciatore e Thomas Francis Hanna che fonde Neo Soul, R&B, Blues e canzone d’autore.

La Sagra dei Record è un evento ad accesso libero con la possibilità di acquistare ticket per le degustazioni. Consente ai visitatori di fruire dell’animazione musicale, della visita al centro storico e dei mercatini allestiti dai commercianti.

Il grande evento è organizzato dall’associazione UniComArt con il sostegno della Fondazione Rodolfo Valentino e di Confcommercio Taranto, e patrocinato da Regione Puglia e Comune di Castellaneta.