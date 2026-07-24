Shock anafilattico dopo l’attacco dei calabroni: donna soccorsa in una malga isolata e trasportata in ospedale

Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri a Forni Avoltri, in provincia di Udine, dove una donna è stata colpita da un violento shock anafilattico in seguito a numerose punture di calabroni. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze ancora più gravi.

L’emergenza si è verificata in una malga situata in una zona impervia e priva di copertura telefonica. Impossibilitato a chiedere immediatamente aiuto, il compagno della donna, che gestisce la struttura, ha camminato per circa trenta minuti fino a raggiungere un’area dove è riuscito a contattare il Numero Unico di Emergenza 112.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa ha coordinato un complesso intervento di soccorso, mobilitando l’elisoccorso regionale, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e un tecnico del Soccorso Alpino, che ha raggiunto la malga con un pick-up per prestare le prime cure alla paziente.

Successivamente, l’équipe medica è stata calata sul posto mediante verricello dall’elicottero. Dopo aver stabilizzato la donna, i sanitari l’hanno trasferita in volo all’ospedale di Udine, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Nel frattempo, la figlia minorenne della donna, rimasta sola presso la malga durante le operazioni di soccorso, è stata raggiunta e accompagnata in sicurezza dai militari della Guardia di Finanza.

L’intervento si è concluso intorno alle 23.30. La donna è stata dichiarata fuori pericolo di vita, grazie alla rapidità e al coordinamento delle squadre impegnate nelle operazioni di emergenza.