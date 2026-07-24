Samsung rinnova la sua gamma: arrivano i nuovi smartphone pieghevoli, smartwatch evoluti e occhiali smart con IA

Samsung amplia il proprio ecosistema tecnologico con una nuova serie di dispositivi che punta su intelligenza artificiale, design rinnovato e funzioni sempre più integrate.

Durante l’evento di presentazione a Londra, il colosso sudcoreano ha svelato i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, insieme ai nuovi smartwatch Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch 9. Debuttano inoltre gli occhiali smart sviluppati in collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker, destinati a competere nel mercato dei dispositivi indossabili intelligenti.

Nel corso della presentazione, il presidente e amministratore delegato della divisione mobile di Samsung, TM Roh, ha ribadito la strategia dell’azienda sull’intelligenza artificiale, spiegando che l’obiettivo è renderla una presenza sempre più discreta ma utile nella vita quotidiana degli utenti.

Il gruppo punta infatti a portare le funzionalità basate sull’IA su circa 800 milioni di dispositivi entro la fine dell’anno.

La nuova famiglia di smartphone pieghevoli comprende tre modelli. Il Galaxy Z Fold 8 offre un display interno da 7,6 pollici, pesa 201 grammi ed è equipaggiato con una batteria da 4.800 mAh.

Al vertice della gamma si colloca il Galaxy Z Fold 8 Ultra, caratterizzato da uno spessore di appena 4,1 millimetri quando è aperto, uno schermo da 8 pollici, batteria da 5.000 mAh e una fotocamera principale da 200 megapixel capace di registrare video in risoluzione 8K.

Completa l’offerta il Galaxy Z Flip 8, il pieghevole a conchiglia, che si distingue per il peso contenuto di 180 grammi e uno spessore di 6,1 millimetri da aperto.

Tutti i nuovi smartphone arrivano con Android 17 e la nuova interfaccia One UI 9, integrando numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa grazie alla piattaforma Gemini Intelligence, pensata per migliorare produttività, assistenza personale e gestione delle attività quotidiane.

Tra le principali novità spicca il Galaxy Z Fold 8, che pur mantenendo il nome della generazione precedente introduce un design completamente rivisto. Il dispositivo adotta un formato più compatto, avvicinandosi alla filosofia di altri pieghevoli presenti sul mercato e anticipando una tendenza che potrebbe essere seguita anche da Apple con il suo primo smartphone pieghevole. Samsung ha scelto di privilegiare praticità e maneggevolezza rispetto a una corsa alle specifiche tecniche.

Anche il comparto degli indossabili si aggiorna con il Galaxy Watch Ultra 2, realizzato con cassa in titanio da 47 millimetri e pensato per gli appassionati di attività all’aperto, e con il Galaxy Watch 9, disponibile nei formati da 40 e 44 millimetri, che mantiene il design della generazione precedente introducendo nuove funzioni dedicate al benessere.

Entrambi gli smartwatch integrano strumenti avanzati per il monitoraggio della salute supportati dall’intelligenza artificiale.

Tra le novità figurano il rilevamento dell’apnea notturna, autorizzato dalla Food and Drug Administration statunitense, e un nuovo sistema di valutazione del benessere cardiovascolare, pensato per offrire agli utenti un controllo sempre più accurato delle proprie condizioni fisiche.