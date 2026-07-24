Milano, 49enne trovato gravemente ferito al petto: indaga la Polizia

Un uomo di 49 anni è stato rinvenuto in gravi condizioni nella tarda serata di ieri in via Ludovico Montegani, nella zona sud di Milano, con una profonda ferita al torace. L’allarme è scattato pochi minuti prima della mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono considerate serie e resta ricoverato sotto osservazione.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze per chiarire come il 49enne abbia riportato la ferita e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.