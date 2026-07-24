Furto sventato tra Oppido Lucano e Tolve: recuperata la refurtiva, banditi in fuga

I Carabinieri hanno sventato un colpo messo a segno nelle campagne tra Oppido Lucano e Tolve, recuperando l’intera refurtiva e costringendo i responsabili ad abbandonare il mezzo utilizzato per la fuga.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri durante uno dei servizi di vigilanza straordinaria predisposti dall’Arma per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire i reati contro il patrimonio nel periodo estivo.

Nel corso dell’attività di controllo, i militari hanno notato un’auto che destava sospetti mentre percorreva una zona rurale. Alla vista della pattuglia, chi era al volante ha fermato bruscamente il veicolo e, insieme agli altri occupanti, si è allontanato di corsa nelle campagne circostanti, sfruttando il buio per far perdere le proprie tracce.

Sono subito scattate le ricerche, alle quali hanno preso parte anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Le attività per individuare i fuggitivi sono ancora in corso.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha comunque impedito ai malviventi di allontanarsi con il bottino. All’interno dell’auto abbandonata sono stati infatti trovati tre salvadanai metallici ancora sigillati, contenenti denaro in contanti tra banconote e monete.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di risalire a un furto in abitazione avvenuto poco prima. Secondo quanto ricostruito, i ladri erano riusciti a entrare nell’immobile dopo aver forzato un infisso, impossessandosi dei risparmi custoditi dalla famiglia. La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata ai legittimi proprietari.

Il veicolo utilizzato per il colpo è stato posto sotto sequestro su disposizione dell’Autorità giudiziaria e sarà sottoposto agli ulteriori accertamenti investigativi, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

L’operazione conferma il ruolo fondamentale dei controlli quotidiani svolti dai Carabinieri sul territorio, un’attività che continua a rappresentare un importante strumento di prevenzione e contrasto della criminalità a tutela delle comunità locali.