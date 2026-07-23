WhatsApp si aggiorna: account autonomo su iPad, novità per auto, PDF e condivisione della musica

ROMA – WhatsApp introduce una serie di nuove funzionalità pensate per semplificare l’utilizzo dell’applicazione su diversi dispositivi. Tra le novità più attese c’è la possibilità di creare e utilizzare un account direttamente su iPad, senza la necessità di collegarlo a uno smartphone. L’aggiornamento è in fase di distribuzione a livello globale e sarà disponibile progressivamente anche per gli utenti italiani.

Meta ha spiegato che questa funzione nasce dalle numerose richieste ricevute dopo il debutto dell’app dedicata all’iPad. Da ora sarà possibile registrarsi direttamente dal tablet Apple, configurare un nuovo account e utilizzare WhatsApp in completa autonomia, senza dipendere dal telefono principale.

L’aggiornamento introduce anche un’esperienza più completa per chi utilizza il sistema di infotainment dell’auto. Attraverso Apple CarPlay e Android Auto, gli utenti potranno ascoltare i messaggi ricevuti, rispondere con i comandi vocali, effettuare chiamate, consultare la cronologia delle conversazioni e raggiungere rapidamente i contatti preferiti, il tutto senza togliere le mani dal volante.

Un’altra novità riguarda la gestione dei documenti PDF. I file potranno essere aperti direttamente all’interno di WhatsApp, evitando il download sul dispositivo. Sarà inoltre possibile eseguire semplici modifiche, come evidenziare passaggi, aggiungere annotazioni e inserire commenti senza uscire dalla conversazione. La funzione, disponibile per la versione Web e desktop dell’applicazione, è realizzata grazie all’integrazione con Adobe Acrobat.

Infine, WhatsApp amplia le possibilità di personalizzazione degli aggiornamenti di Stato. Gli utenti potranno condividere in modo immediato i brani che stanno ascoltando su Apple Music e Spotify, mostrando ai propri contatti la musica del momento direttamente all’interno dello Stato, con pochi semplici passaggi.

Le nuove funzionalità saranno rilasciate gradualmente nelle prossime settimane, offrendo agli utenti un’esperienza sempre più completa e integrata tra smartphone, tablet, computer e sistemi di bordo delle automobili.