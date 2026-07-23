“Sono Lucio”, in arrivo l’antologia dedicata a Lucio Dalla: il 18 settembre esce la raccolta con i suoi grandi capolavori

ROMA – Sarà disponibile dal 18 settembre “Sono Lucio”, la nuova antologia dedicata a Lucio Dalla, un progetto discografico che rende omaggio all’indimenticabile cantautore bolognese attraverso una selezione dei suoi brani più celebri. La raccolta, pubblicata da Sony Music Italy, è già disponibile in preordine.

Pensata sia per chi ha accompagnato Dalla durante tutta la sua carriera sia per le nuove generazioni che desiderano scoprirne il repertorio, l’antologia propone un percorso musicale che ripercorre alcune delle pagine più importanti della storia della canzone italiana.

Grande attenzione è stata riservata anche all’aspetto grafico dell’opera. La copertina utilizza uno degli scatti più iconici del fotografo Luigi Ghirri, mentre il titolo “Sono Lucio” riproduce fedelmente la calligrafia originale del cantautore. All’interno della confezione trovano spazio anche numerose fotografie firmate dallo stesso Ghirri, selezionate per raccontare, attraverso le immagini, la personalità e il percorso artistico di Dalla.

L’antologia sarà proposta in tre edizioni fisiche: un esclusivo doppio vinile numerato in versione colorata “Azzurro Mare”, disponibile soltanto sul Sony Music Store, un doppio LP in vinile nero da 180 grammi e un doppio CD.

Per l’occasione tutti i brani sono stati sottoposti a un accurato lavoro di rimasterizzazione, realizzato partendo dai nastri analogici originali ad alta risoluzione, con l’obiettivo di offrire la migliore qualità sonora possibile. Proprio per garantire un ascolto ottimale, la scaletta del doppio vinile presenta alcune differenze rispetto a quella del CD, dovute esclusivamente ai limiti tecnici del formato analogico.

La raccolta include molti dei brani che hanno reso Lucio Dalla una delle figure più influenti della musica italiana. Tra questi figurano Caruso, Anna e Marco, Futura, Cara, Attenti al lupo, Disperato erotico stomp, 4/3/1943, L’anno che verrà, La sera dei miracoli, Balla balla ballerino, Se io fossi un angelo, Piazza Grande, Canzone, Come è profondo il mare, Felicità, Henna, Le rondini, Quale allegria e molti altri successi che hanno segnato oltre quarant’anni di carriera.

Con “Sono Lucio”, il patrimonio artistico di Lucio Dalla torna protagonista in una veste rinnovata, offrendo agli appassionati una raccolta che unisce qualità audio, eleganza editoriale e alcuni dei brani più rappresentativi della musica italiana.