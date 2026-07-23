PLANETARIA FESTIVAL A Bologna la terza edizione del festival curato da Stefano Accorsi e Giulio Boccaletti – Dal 26 al 27 settembre

La terza edizione del Planetaria Festival è in programma a Bologna sabato 26 e domenica 27 settembre con un ricco palinsesto di attività, spettacoli, talk e laboratori scientifico-artistici che si propone di offrire alla cittadinanza uno spazio di racconto sul futuro delle città appassionante e condiviso, pensato per tutti e in particolare per le generazioni future.

Il cuore del Festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini.

Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo.

Attraverso un approccio multidisciplinare e multicanale, traduce temi complessi in narrazioni accessibili, coinvolgenti e culturalmente rilevanti, capaci di generare nuove prospettive e stimolare il dibattito pubblico.

Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori – a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico – Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast, audiovisivi, editoria digitale, laboratori, percorsi formativi e grandi eventi.

Ogni progetto nasce dall’incontro tra rigore dei contenuti e forza del racconto, con l’obiettivo di rendere comprensibili le grandi sfide contemporanee e contribuire a costruire una cultura del cambiamento. La direzione scientifica del Festival è affidata a Giulio Boccaletti, scienziato e divulgatore, garantendo l’assoluto rigore dei contenuti trattati.

Il Planetaria Festival, rappresenta il momento di massima espressione di questo ecosistema: un luogo in cui contenuti, linguaggi e protagonisti convergono per trasformare la riflessione in un’esperienza collettiva di confronto, partecipazione e immaginazione del futuro.

Il programma di Planetaria Festival si comporrà di tre percorsi pensati per coinvolgere pubblici diversi: un’area dedicata a famiglie, bambine e bambini dai 6 anni con spettacoli teatrali, laboratori scientifici e artistici e installazioni immersive sui temi della sostenibilità (Planetaria Junior); una serie di incontri che metteranno in dialogo personalità di spessore, artisti, scienziati e realtà attive nel tessuto culturale e sociale (Planetaria Talk); infine, uno spettacolo teatrale originale e inedito, scritto appositamente per l’evento da Filippo Gentili e Giulio Boccaletti, in cui due attori e uno scienziato si confronteranno immaginando possibili scenari futuri a partire da un grande interrogativo scientifico ispirato alla città di Bologna (Planetaria Show).

La manifestazione è orgogliosamente sostenuta dal Comune di Bologna, che ha confermato il proprio patrocinio ufficiale attraverso la vittoria del bando “Bologna Estate 2026”, sancendo l’inserimento del Festival nel cartellone principale degli eventi cittadini e supportando attivamente la promozione.