Gerardina Trovato rinvia il ritorno sul palco: “Devo operarmi alla gola, ma tornerò a cantare”

ROMA – Il tanto atteso ritorno sulle scene di Gerardina Trovato dovrà attendere ancora. La cantautrice siciliana ha annunciato attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram di essere costretta a rinviare i concerti in programma a causa di un problema di salute che renderà necessario un intervento chirurgico alla gola.

L’artista, visibilmente provata ma determinata, ha spiegato che tutto è iniziato durante le prove in vista dei nuovi appuntamenti dal vivo, quando ha avvertito un forte dolore alla gola.

“Ero felicissima di poter tornare a esibirmi in Sicilia e in altre regioni d’Italia. Sentivo tutto l’affetto del pubblico e non vedevo l’ora di salire di nuovo sul palco. Poi, durante le prove, è arrivato quel dolore improvviso”, ha raccontato.

In un primo momento Gerardina Trovato aveva pensato si trattasse di un disturbo passeggero, convinta che qualche giorno di riposo sarebbe stato sufficiente per recuperare. Gli accertamenti medici, però, hanno evidenziato una situazione diversa.

Dopo una visita specialistica e ulteriori esami diagnostici, tra cui una TAC con mezzo di contrasto, i medici hanno riscontrato la presenza di una cisti alla gola. La cantante dovrà quindi sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione della formazione e successivamente a un trattamento che interesserà anche le corde vocali.

Nonostante il momento difficile, l’artista ha voluto rassicurare i suoi sostenitori, promettendo che farà di tutto per tornare a esibirsi il prima possibile.

“L’unica cosa che posso dirvi è che tornerò a cantare. Farò di tutto per essere di nuovo sul palco, se non meglio di prima, almeno come prima. Vi chiedo soltanto una preghiera. Vi voglio un mondo di bene”, ha detto nel messaggio rivolto ai fan.

L’annuncio ha subito raccolto centinaia di messaggi di affetto e incoraggiamento da parte dei suoi sostenitori, che attendono di rivederla presto sul palco dopo il lungo percorso personale e artistico affrontato negli ultimi anni.