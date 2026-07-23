Federico Quaranta porta il “Rispetto Tour” allo Stupor Mundi Festival 2026

Dopo l’apertura affidata a Paolo Jannacci a Oria, lo Stupor Mundi Festival 2026 prosegue domenica 26 luglio a San Giorgio Ionico, dove Federico Quaranta presenterà lo spettacolo “Rispetto Tour – Le radici del futuro”.

L’appuntamento è fissato alle ore 21.30 nel suggestivo Parco delle Tagghjate, con ingresso libero e gratuito. La serata rappresenta la seconda tappa della rassegna itinerante prodotta e realizzata dalla New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda.

Volto noto della televisione e della radio italiana, da sempre impegnato nel racconto del paesaggio, delle comunità e delle eccellenze del Paese, Federico Quaranta porterà sul palco un progetto che intreccia narrazione, poesia e musica, invitando il pubblico a riflettere sul rapporto tra passato e presente.

“Rispetto Tour – Le radici del futuro” è un viaggio nella memoria e nell’identità dell’Italia. Lo spettacolo prende le mosse dalla poesia popolare e dalla cultura rurale per interrogarsi sul progressivo spegnersi di un mondo fatto di piccoli paesi, antichi mestieri, tradizioni e legami profondi con la terra.

Non si tratta, però, di un racconto nostalgico. Attraverso le radici culturali del Paese, Quaranta cerca gli strumenti necessari per comprendere il presente e immaginare un futuro più consapevole, autentico e rispettoso dell’ambiente, delle persone e delle comunità.

La parola “rispetto” viene ricondotta alla sua origine latina, re-spectare, ovvero “guardare indietro”: un gesto necessario per recuperare ciò che rischia di andare perduto e restituirgli nuova vita.

Nel suo monologo, Federico Quaranta si ispira alle grandi opere della letteratura, da Omero a Dante, da Collodi a Pier Paolo Pasolini. I classici diventano così strumenti attraverso i quali analizzare la società contemporanea, il consumismo, la perdita dei valori condivisi e il disorientamento delle nuove generazioni.

Ad accompagnare il racconto saranno le musiche e le sonorizzazioni di Samuele Giacomozzi e la voce e le percussioni di Fabia Salvucci, che contribuiranno a creare un dialogo intenso tra parole, suoni ed emozioni. La regia è firmata da Francesco Lucibello e Sante Paolacci, mentre la produzione dello spettacolo è di ART Show.

«Il Rispetto Tour non è soltanto uno spettacolo, ma una conversazione con il pubblico – spiegano gli organizzatori –. Un racconto che parte dalle radici e dalla memoria per affrontare alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo. La cornice del Parco delle Tagghjate renderà ancora più profondo il legame tra le parole di Federico Quaranta, la natura e il territorio».

Il viaggio dello Stupor Mundi Festival

Lo Stupor Mundi Festival, nato con il supporto della Regione Puglia, attraverserà fino all’11 settembre sei città pugliesi con dieci appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla narrazione e alla cultura contemporanea.

Dopo la serata di San Giorgio Ionico, il festival proseguirà il 28 luglio a Mesagne con il pianista e compositore Raphael Gualazzi. Il 2 agosto, al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, sarà la volta dell’appuntamento Extra “K-Pop Is Coming”, con biglietti disponibili su TicketOne.

Il programma continuerà l’8 agosto a Mesagne con Frankie hi-nrg mc e farà poi tappa a Ceglie Messapica con i Selton, il 9 agosto, Cristina Donà, il 10 agosto, e Irene Grandi, l’11 agosto. La parte conclusiva della rassegna si svolgerà a Francavilla Fontana con Dargen D’Amico, il 14 agosto, e Cesare Dell’Anna, l’11 settembre.

Tra i partner del festival figura RUUN, la community di carpooling collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, nata per mettere in contatto chi vive nei piccoli centri e favorire la condivisione dei passaggi.