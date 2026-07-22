Si chiude un capitolo storico: Nicola Masiello saluta il Futsal Senise

Ci sono storie che finiscono. E poi ci sono storie che restano.

Quella tra Nicola Masiello e il Futsal Senise appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Dopo sei stagioni, oltre mille allenamenti, più di duecento partite e un percorso costellato di sacrifici, emozioni e successi, si chiude uno dei capitoli più importanti della storia del club bianconero. Un ciclo straordinario culminato con la conquista della Coppa Italia regionale, un traguardo destinato a rimanere nella memoria di tutta la comunità senisese.

Per Masiello, però, è arrivato il momento di aprire una nuova pagina. L’allenatore lascia Senise per affrontare una sfida prestigiosa: guiderà il Taranto in Serie A1 Élite, il massimo campionato nazionale del futsal italiano.

Nel suo commovente messaggio d’addio, il tecnico ha raccontato il significato di questi sei anni con parole che vanno ben oltre il risultato sportivo.

“Sei stagioni non sono tempo. Sono radici.”

Parole che racchiudono il senso di un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di allenamenti, vittorie, sconfitte, sacrifici condivisi e di un legame profondo con una terra che sentiva già sua prima ancora di arrivare.

Un rapporto autentico, cresciuto nel tempo grazie all’affetto della gente, alla fiducia della società, ai tanti ragazzi allenati e a tutte le persone incontrate lungo il cammino.

Nel suo saluto non sono mancati i ringraziamenti a chi ha condiviso questo viaggio: al presidente, ai dirigenti, allo staff, agli atleti e a tutti coloro che hanno contribuito, in qualsiasi modo, a rendere speciale questa esperienza.

Ma soprattutto resta una frase destinata a racchiudere tutto:

“Ne è valsa la pena? Sì. Senza il minimo dubbio.”

Un pensiero che racconta meglio di qualsiasi trofeo ciò che questi sei anni hanno rappresentato.

Anche il Futsal Senise saluta il proprio allenatore con profonda riconoscenza.

A nome del presidente Giuseppe Cappuccio, della dirigenza, dello staff e di tutta la società, arriva il più sincero ringraziamento a Nicola Masiello per la professionalità, la passione e l’attaccamento dimostrati in ogni singolo giorno trascorso in bianconero.

In questi anni il mister non ha soltanto allenato una squadra: ha contribuito a costruire una famiglia sportiva, trasmettendo valori, senso di appartenenza e una mentalità vincente che resteranno patrimonio del club anche negli anni a venire.

Il suo lavoro ha lasciato un segno profondo non solo nei risultati ottenuti, ma soprattutto nelle persone che ha formato, nei giovani che ha fatto crescere e nell’identità che il Futsal Senise ha saputo costruire stagione dopo stagione.

Un ringraziamento speciale arriva anche da tutti i tifosi, che in questi anni hanno accompagnato la squadra dentro e fuori dal campo, condividendo emozioni indimenticabili. A loro resteranno il ricordo di un allenatore capace di entrare nel cuore della gente e il privilegio di aver vissuto insieme un’epoca che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia del Futsal Senise.

Le strade oggi si dividono, ma certi legami non conoscono distanze.

Perché, come ha scritto lo stesso Nicola Masiello nel suo saluto, ci sono esperienze che non si misurano con le vittorie, ma con ciò che riescono a cambiare dentro di noi.

Grazie, mister.

E in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Senise sarà sempre casa tua.