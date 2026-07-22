Matera Festival – Museo in Sinfonia, viaggio nel grande sinfonismo europeo con l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia

Venerdì 24 luglio 2026

Ex Ospedale San Rocco, ore 20.30

Un viaggio nel cuore del grande sinfonismo europeo, tra pagine che hanno raccontato popoli, paesaggi e identità nazionali. È quello proposto da “Classiche Armonie”, il concerto dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia in programma venerdì 24 luglio, alle 20.30, all’Ex Ospedale San Rocco di Matera, nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, formazione che riunisce giovani interpreti impegnati in un percorso di alta formazione musicale e rappresenta uno dei principali progetti dedicati alla crescita delle nuove generazioni di orchestrali promossi dall’Orchestra Magna Grecia. Un concerto che affida ai giovani musicisti il compito di interpretare alcune delle pagine più significative del repertorio sinfonico europeo. La direzione sarà affidata al maestro Roberto Gianola, interprete di riconosciuto prestigio internazionale, la cui esperienza accompagnerà l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia in un percorso musicale tra le grandi pagine del sinfonismo europeo.

Il programma si aprirà con due capolavori di Jean Sibelius: la suggestiva “Valse triste” op. 44, tra le pagine più intense e poetiche del compositore finlandese, e la “Karelia Suite” op. 11, opera che celebra la cultura e il patrimonio della Finlandia attraverso una scrittura orchestrale ricca di colori, richiami popolari e slancio espressivo. A completare il programma sarà la Sinfonia n. 8 in Sol maggiore op. 88 di Antonín Dvořák, considerata una delle opere più luminose del repertorio romantico. Ispirata ai paesaggi e alle melodie della campagna boema, alterna momenti di intensa poesia a passaggi di grande energia orchestrale, restituendo tutta la vitalità della tradizione musicale dell’Europa centrale.

Più che un semplice concerto, “Classiche Armonie” rappresenta l’incontro tra il talento delle nuove generazioni e il patrimonio della grande musica sinfonica. Un’occasione per ascoltare capolavori che continuano a parlare al presente attraverso la sensibilità e l’entusiasmo di giovani interpreti, capaci di coniugare rigore esecutivo e passione.

Con questo appuntamento, il Matera Festival – Museo in Sinfonia conferma la propria attenzione alla formazione e alla valorizzazione dei giovani musicisti, affiancando ai grandi protagonisti della scena concertistica uno spazio dedicato alla crescita dei talenti e alla diffusione del grande repertorio orchestrale.