Lirica, introspezione e territorio: Angela De Nicola debutta con la silloge poetica “Onde alla finestra”

RIONERO IN VULTURE (PZ) – È ufficiale il lancio editoriale di “Onde alla finestra”, la prima raccolta di poesie di Angela De Nicola, pubblicata dalla casa editrice lucana Photo Travel Editions di Giovanni Marino. Il volume è disponibile sui principali store digitali e nelle librerie.

L’opera rappresenta la sintesi di oltre tre decenni di scrittura intima e riflessione esistenziale dell’autrice, la quale sceglie consapevolmente di aprire il proprio cassetto dei ricordi per liberare frammenti di vita e di sogni custoditi nel tempo, facendone dono al lettore, mostrando la propria evoluzione umana e spirituale.

Come analizzato in modo approfondito nella prefazione critica firmata da Maria Carmela Mugnano, le liriche si sviluppano lungo una suggestiva tridimensionalità che fonde perfettamente parole, musica e immagini.

Il percorso poetico segue la metafora di un viaggio in mare orchestrato su tre tempi distinti, definiti come un prima, un mentre e un dopo, in cui la finestra non è uno schermo passivo, ma uno squarcio profondo per osservare la propria essenza e i propri desideri interni.

Dai testi emerge la forte impronta delle passioni dell’autrice per l’arte figurativa e la musica soft rock, jazz e cantautorale, capaci di influenzare la libera musicalità di questi versi.

Il vero spartiacque concettuale della silloge si ritrova nella poesia intitolata Miriana, che segna la metamorfosi verso il ciclo del qui e adesso, dove la poesia si fa filigrana di carne e si trasforma in un autentico inno alla vita concreta.

Prestigiosa anche la postfazione a cura del musicista Ermanno Dodaro, storico contrabbassista di Tosca e Rossana Casale.

Il legame profondo tra parola e immagine è impreziosito dal prestigioso comparto visivo del libro. La grafica di copertina si ispira al quadro Wild Atlantic dell’artista internazionale Patrizia Monacò, riproducendone parte dell’opera, mentre i disegni interni sono firmati dal celebre artista e fumettista Marco Sciame.

I tratti di Sciame e la pennellata di Monacò hanno ispirato l’autrice nella stesura di liriche specifiche, come nel caso del componimento La nuova strada o Explosive Gold.

Si segnala inoltre che la lirica Antique, inserita nel volume e scritta originariamente nell’aprile 1998, ha già ottenuto un importante riconoscimento critico sul territorio, ricevendo la Menzione Speciale per la categoria “Poesia a tema libero” all’XI Concorso Internazionale di Poesia “Universum Basilicata” nel 2024.

Nella sinossi dell’opera, l’autrice racconta di aver appuntato tentativi di poesia per più di trent’anni e spiega che il punto non è se questi tentativi siano stati validi o meno.

Molto più semplicemente, si è chiesta se avesse dovuto lasciare quei frammenti chiusi nel cassetto oppure liberare i sogni da cui è partita per diventare la donna che è oggi.

Se quel cassetto è diventato un libricino da tenere tra le mani, è perché ha deciso per un sì, regalando un mondo lontano e una piccola luce a chi vuole avvicinarsi alla sua storia, narrando quell’interiorità in cui si riconosce e in cui spera che anche altri possano riconoscersi.

Angela De Nicola è docente, speaker radio-televisiva e blogger culturale lucana. Si è laureata con lode nel 2010 in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Vive e opera a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, dove ha mosso i suoi primi passi come animatrice della cultura e collaboratrice redazionale di svariate testate online e cartacee.

È ideatrice e conduttrice del programma radiofonico di approfondimento musicale “Altre Parole, Altri Dischi: per dire con parole poco dette di musica poco conosciuta ma molto ascoltata” in onda mensilmente sulle frequenze web di NB Radio, nonché di una serie radiofonica pilota intitolata L’Eco degli 80, andata in onda quest’anno sulle frequenze di To Be Radio Potenza.

Nel corso della sua carriera culturale ha curato la pubblicazione di volumi di diversi autori, presentando innumerevoli libri ed eventi culturali. Nel dicembre 2023 ha pubblicato con Hermaion Edizioni, all’interno di un’antologia intitolata “Versi e Racconti Vinilici”, il suo primo racconto dal titolo “Ancora in tempo per il cielo”, dedicato alla vita e all’opera musicale di Jackson Browne.

Nel marzo 2025 è stata insignita di una prestigiosa targa al merito da parte dell’Ente Pro Loco Basilicata per il suo costante e appassionato impegno a favore dello sviluppo culturale del territorio.