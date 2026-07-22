Carbone accoglie gli scout dell’AGESCI Brindisi 2: estate tra natura e formazione

Prosegue l’estate dedicata allo scoutismo a Carbone. Dal 17 al 27 luglio il bosco di Vaccarizzo ospita il gruppo AGESCI Brindisi 2, secondo contingente scout accolto dal paese nel corso della stagione estiva per un’esperienza all’insegna della vita all’aria aperta e della condivisione.

Nel cuore dell’area boschiva, i ragazzi stanno vivendo giornate scandite da attività educative, escursioni e momenti comunitari, con l’obiettivo di conoscere il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. Un percorso che richiama i principi fondanti dello scoutismo, come il senso di responsabilità, il servizio verso gli altri, il rispetto dell’ambiente e la collaborazione.

Nella giornata del 21 luglio il gruppo è stato ricevuto nella sala consiliare del Comune, dove si è svolto un incontro istituzionale con l’Amministrazione comunale e i militari della Stazione dei Carabinieri di Castelsaraceno. L’iniziativa ha offerto l’occasione per un confronto sui valori della cittadinanza attiva, della partecipazione e dell’impegno civico, elementi che accomunano il percorso educativo scout e l’azione delle istituzioni sul territorio.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha ribadito la volontà di continuare a sostenere iniziative rivolte ai giovani, riconoscendo nello scoutismo un’importante esperienza formativa, capace di favorire autonomia, spirito di squadra e crescita personale attraverso il contatto con la natura e la vita di comunità.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai capi dell’AGESCI Brindisi 2, a don Mimmo Roma, sacerdote della Cattedrale di Brindisi, e a tutti gli scout che hanno scelto Carbone come meta del campo estivo, contribuendo a rafforzare il legame tra la comunità lucana e quella brindisina.

L’accoglienza riservata ai giovani conferma la volontà di Carbone di promuoversi come luogo ideale per attività educative e formative immerse nella natura, valorizzando il proprio patrimonio ambientale e favorendo occasioni di scambio, conoscenza e crescita condivisa tra realtà provenienti da territori diversi.