Andrea Bocelli celebra i 30 anni di Romanza: in arrivo un’edizione speciale e un cofanetto con materiali inediti

A trent’anni dall’uscita di Romanza, il disco che ha consacrato Andrea Bocelli sulla scena internazionale, il tenore festeggia uno dei capitoli più importanti della sua carriera con due nuove pubblicazioni dedicate ai fan e ai collezionisti. Si tratta di un’edizione celebrativa dello storico album e di un esclusivo cofanetto contenente registrazioni inedite, fotografie mai diffuse e materiali provenienti dall’archivio personale dell’artista.

La prima uscita è fissata per il 25 settembre, quando Sugar Music e UMe pubblicheranno Romanza (30th Anniversary), una versione speciale del lavoro discografico che nel 1996 contribuì a trasformare Bocelli in un fenomeno mondiale, superando i 20 milioni di copie vendute.

L’edizione celebrativa riproporrà i sedici brani dell’album originale, impreziositi da immagini inedite realizzate durante le sessioni di registrazione. Tra le novità spicca anche una versione estesa di Con te partirò, resa disponibile per la prima volta. Il disco raccoglie alcuni dei successi più rappresentativi del repertorio del cantante, tra cui Time To Say Goodbye, interpretata con Sarah Brightman, e Vivo per lei, eseguita insieme a Giorgia.

Il secondo progetto arriverà il 20 novembre con Rarities: Collector’s Edition, un cofanetto a tiratura limitata e numerata pensato per raccontare aspetti meno conosciuti del percorso artistico e personale di Bocelli. L’opera comprende tre album completamente inediti: Le Mie Poesie, con testi scritti e interpretati dall’artista accompagnati dalla musica, Torre del Lago e Dall’Archivio (From the Archives).

La raccolta sarà arricchita anche da un volume illustrato contenente fotografie mai pubblicate, scritti personali, poesie e altri documenti esclusivi che ripercorrono la carriera del tenore attraverso materiali custoditi nel suo archivio privato.

Il cofanetto sarà presentato al Teatro del Silenzio di Lajatico, l’anfiteatro naturale ideato da Andrea Bocelli nel suo paese natale, dove sarà allestito uno spazio espositivo dedicato alla sua storia artistica. I visitatori potranno scoprire registrazioni rare, immagini e testimonianze che raccontano tre decenni di musica e successi.

Le due pubblicazioni accompagneranno anche il Romanza 30th Anniversary World Tour, la tournée internazionale celebrativa che prenderà il via l’8 settembre da Seattle e porterà Andrea Bocelli nei principali teatri e nelle più prestigiose arene del Nord America, inaugurando un nuovo capitolo dedicato all’album che ha segnato la sua affermazione sulla scena musicale mondiale.