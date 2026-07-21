TOPOLINO Sul settimanale Topolino arriva l’estate con tre numeri ricchi di novità

Sulle pagine di Topolino sono iniziate le vacanze! Per vivere al meglio l’allegria e la spensieratezza delle settimane estive, i prossimi tre numeri del settimanale edito da Panini Comics formeranno una composizione imperdibile grazie a un tris di cover tutte da collezionare, realizzate da Andrea Freccero e colorate da Emanuele Tenderini.

Si comincia con Topolino 3687 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 22 luglio – e si prosegue nelle settimane successive sui numeri 3688 e 3689: tre illustrazioni uniche che, accostate una all’altra, comporranno una vera e propria cartolina delle vacanze dei Paperi Disney.

Ad accompagnare questi imperdibili numeri del settimanale arrivano anche gadget esclusivi, perfetti per vivere l’estate all’insegna del divertimento.

Con Topolino 3687 i lettori troveranno gli occhiali da sole di Topolino, disponibili in versione adulti e bambini, realizzati in policarbonato con lenti scure certificate e impreziositi da dettagli ispirati al magazine.

La settimana successiva, con Topolino 3688, sarà invece il momento della mitica Pi-kar, l’avveniristico e inconfondibile mezzo di PK riprodotto per la prima volta in un dettagliato modellino da collezione. Realizzata partendo dalle tavole originali che l’hanno vista debuttare e sfrecciare per Paperopoli, la Pi-kar è dotata di ruote libere e di sedile eiettabile, grazie a uno speciale meccanismo di espulsione che permette alla miniatura di Pikappa di lasciare l’abitacolo.

Nell’anno del trentesimo anniversario del personaggio, arrivano anche le esclusive Carte da Gioco d’Autore di PK, illustrate da Claudio Sciarrone.

Due mazzi da collezione – disponibili solo con Topolino 3689 e 3690 – dedicati all’universo del celebre supereroe Disney, caratterizzati da uno stile grafico originale che reinterpreta alcuni dei personaggi più iconici della saga.

Tre settimane ricche di sorprese, dunque, tra grandi storie a fumetti, cover d’autore e gadget esclusivi pensati per accompagnare i lettori durante tutta l’estate. L’appuntamento con il settimanale Topolino è, come sempre, ogni mercoledì in edicola, fumetteria e su Panini.it.