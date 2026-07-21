Senise, prosegue la pulizia straordinaria delle strade: interventi nelle aree più frequentate del paese

Continua l’attività di pulizia straordinaria delle strade e degli spazi pubblici di Senise. Su disposizione del delegato comunale Michele Rossi e dell’Ufficio Tecnico, sono in corso interventi mirati nelle vie e nelle piazze maggiormente frequentate, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire ai cittadini ambienti sempre più puliti, sicuri e accoglienti.

Le operazioni, affidate alla ditta Impregico, stanno interessando il lavaggio delle pavimentazioni, la pulizia delle aree pubbliche e la rimozione dello sporco accumulato, contribuendo a restituire un’immagine più curata agli spazi del centro cittadino. Nella foto è ritratto un operatore della società mentre è impegnato nel lavaggio della pavimentazione di una piazza, simbolo dell’attenzione costante dedicata alla manutenzione e alla cura del territorio.

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alla ditta Impregico per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati nello svolgimento degli interventi, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni e operatori rappresenti un elemento essenziale per mantenere elevati gli standard di pulizia e vivibilità del paese.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici, finalizzato a rendere Senise sempre più decorosa e ospitale, sia per i residenti sia per i visitatori.

Infine, l’Amministrazione rinnova l’appello alla cittadinanza affinché ciascuno contribuisca, attraverso comportamenti responsabili e rispettosi degli spazi comuni, a preservare il patrimonio urbano e il decoro della comunità, perché una città più pulita è il risultato dell’impegno condiviso di tutti.