Senise, il 27 luglio la firma del Protocollo d’Intesa per valorizzare l’invaso di Monte Cotugno

Il prossimo 27 Luglio segnerà una data di particolare rilievo per la comunità di Senise e per l’intero territorio, con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Senise, Acque del Sud e il Parco Nazionale del Pollino.

L’accordo nasce dalla comune volontà di avviare un percorso di valorizzazione dell’invaso di Monte Cotugno, tra le più importanti infrastrutture idriche della Basilicata e dell’intero Mezzogiorno, la cui funzione strategica di approvvigionamento della risorsa idrica a servizio della nostra regione e di quelle limitrofe resta prioritaria e imprescindibile.

Accanto a tale missione, gli Enti intendono promuovere una visione capace di coniugare tutela, sostenibilità e sviluppo, affinché l’invaso e le aree ricadenti nel territorio di Senise possano esprimere appieno il loro straordinario potenziale ambientale, paesaggistico, turistico, sportivo e culturale.

Oggi, le Istituzioni scelgono di unire competenze e responsabilità per trasformare quella visione in un progetto concreto di sviluppo.

Il Protocollo d’Intesa rappresenta l’inizio di una collaborazione istituzionale fondata sulla convinzione che Monte Cotugno possa continuare ad essere non solo una straordinaria risorsa idrica, ma anche un volano di crescita per l’intera area.

È un impegno che i tre Enti assumono con senso di responsabilità verso la comunità di Senise e verso l’intero comprensorio, nella consapevolezza che la valorizzazione di questo patrimonio rappresenti un investimento sul futuro, sullo sviluppo sostenibile e sulla qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Sindaco città di Senise Eleonora Castronuovo

Presidente Acque del Sud Giuseppe Luigi Decollanz

Commissario Parco Nazionale del Pollino Luigi Lirangi