Presidente Bardi: Marateale tra cinema e promozione

“Un evento estivo che si è trasformato, anno dopo anno, in un appuntamento stabile e imprescindibile del cinema nazionale, capace di mantenere ben salde le proprie radici a Maratea e in tutta la Basilicata”.

Lo ha sottolineato oggi il presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della serata inaugurale della 18esima edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata.

Per il governatore lucano la kermesse rappresenta un veicolo di promozione territoriale: “Il cinema è spettacolo, intrattenimento, memoria storica e identità collettiva.

Maratea, con la sua straordinaria bellezza, è oggi uno dei luoghi d’elezione in cui questa preziosa narrazione prende forma, offrendo uno specchio autentico delle nostre eccellenze”.

Bardi ha rimarcato la proiezione globale della manifestazione: “La Regione sostiene con convinzione iniziative come questa, capaci di far dialogare le istituzioni, le imprese culturali, gli artisti e i giovani talenti.

Gli ospiti internazionali che hanno calcato questo palco in questi anni confermano che la Basilicata sa parlare al mondo, rafforzando la propria immagine ben oltre i confini regionali”.

Un pensiero centrale nel commento del presidente è dedicato al valore sociale dell’edizione di quest’anno, caratterizzata da una fitta agenda di proiezioni, masterclass e incontri focalizzati sulla sostenibilità e sulle nuove generazioni. La serata inaugurale ha visto la firma e la presentazione di un protocollo triennale con UNICEF Italia.

“La scelta di dedicare uno spazio così importante ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – ha sottolineato Bardi – dimostra che la cultura può e deve essere anche responsabilità sociale e uno strumento per formare i cittadini di domani. L’apertura ai giovani, non solo come spettatori ma come protagonisti del cambiamento, è il vero valore aggiunto di questa edizione”.

Il Presidente ha rivolto

un ringraziamento corale a chi rende possibile la manifestazione: “Il mio plauso va agli organizzatori Antonella Caramia e Nicola Timpone per la passione e la lungimiranza.

La Regione Basilicata continuerà a essere al fianco di queste manifestazioni che generano cultura, attrattività turistica e, soprattutto, concrete opportunità di crescita per il nostro territorio”.

Nel corso della serata il Presidente Bardi ha consegnato il premio Marateale a Nino D’Angelo, ospite d’eccezione del festival.