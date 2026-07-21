Ok a due progetti per Francavilla in Sinni

Con delibera di giunta regionale (n.450 del 14 luglio scorso), accogliendo le richieste fatte dall’Amministrazione comunale di Francavilla in Sinni, del 7 luglio, sono stati approvati e finanziati due progetti del Comune di Francavilla in Sinni per complessivi 520 mila euro.

Sono: “Interventi per la fruizione turistica integrata delle risorse naturali nell’area del rifugio “La Caserma” e dell’Oasi del Bosco Rubbio”, (400 mila euro) e “Progettazione ed operazioni connesse alla realizzazione del parcheggio piazza San Francesco” (120 mila euro).

Gli interventi proposti dal Comune di Francavilla in Sinni costituiscono componenti funzionali del più ampio processo di valorizzazione del sistema territoriale del Pollino e dei territori interni nell’ambito della strategia regionale di valorizzazione dei territori interni delineata dal Piano Strategico Regionale Basilicata 2021-2030 e concorrono, attraverso il miglioramento dell’accessibilità, della mobilità locale e della fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche, al conseguimento degli obiettivi strategici richiamati dal Piano Strategico Regionale 2021-2030.

Nello specifico il Progetto “Interventi per la fruizione turistica integrata delle risorse naturali nell’area del rifugio “La Caserma” e dell’Oasi del Bosco Rubbio” risponde alle direttrici di potenziamento della mobilità interna e di messa in rete delle aree naturali protette, contribuendo al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne e al rafforzamento del sistema regionale di fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico.

In particolare, l’operazione si localizza in un territorio caratterizzato da un patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico di assoluta eccellenza, ma storicamente penalizzato da deficit infrastrutturali che ne limitano la piena accessibilità.

L’area target si sviluppa lungo la viabilità montana che conduce al Rifugio “La Caserma” sul Monte Caramola e all’Oasi Orientata del Bosco Rubbio nel Comune di Francavilla in Sinni.

Quanto alla realizzazione del parcheggio piazza San Francesco si consentirà di dotare l’ente di una progettazione esecutiva immediatamente cantierabile con riguardo ad un’area strategica nel pieno centro urbano del Comune che costituisce il principale snodo dei flussi di traffico di accesso al centro urbano e la principale porta di ingresso nonché hub di interscambio per i flussi turistici diretti verso l’area del Pollino e le attrazioni locali, oltre a ospitare una fitta rete di attività commerciali e ricettive, contribuendo al rafforzamento dell’accessibilità e dell’accoglienza del sistema turistico del Pollino e dei territori limitrofi.

L’ opera, una volta realizzata, aumenterà notevolmente il numero dei parcheggi disponibili, creando, al contempo, una nuova grande piazza dove poter anche realizzare eventi e manifestazioni, senza dover più chiedere autorizzazioni alla Provincia di Potenza, il tutto non togliendo nulla ai parcheggi esistenti ed alle opere di abbellimento e riqualificazione già realizzate.

Il Sindaco Pasquale Ciancia e la amministrazione comunale commentano: “Questi finanziamenti rappresentano un punto di svolta fondamentale per la nostra comunità.

Siamo riusciti ad ottenere risorse strategiche che cambieranno il volto della nostra accoglienza turistica e della vivibilità del nostro centro urbano.

Abbiamo dimostrato che con una progettualità seria e un dialogo costante con la politica regionale ed i nostri rappresentanti del territorio, si possono raggiungere traguardi straordinari atti a rafforzare l’attrattività dei territori interni, a sviluppare una valorizzazione integrata del patrimonio ambientale, naturalistico e culturale ed a migliorare l’accessibilità ai luoghi di interesse; il tutto nell’ottica del sostegno ad un modello di sviluppo fondato sulla fruizione sostenibile delle risorse territoriali, mediante interventi coordinati di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi destinati ai cittadini ed ai visitatori.

L’Amministrazione è già al lavoro per rispettare la scadenza di piena operatività, assumendosi con massima serietà ogni responsabilità attuativa, amministrativa e procedurale connesse alla realizzazione delle opere. Ringraziamo la Giunta Regionale della Basilicata, in particolare il Presidente Vito Bardi, per aver creduto nelle nostre proposte e aver sostenuto lo sviluppo di Francavilla in Sinni.”