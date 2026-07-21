Matera Festival – Museo in Sinfonia, la leggenda dei Queen rivive in versione sinfonica

Mercoledì 22 luglio 2026

Terrazza Lanfranchi, ore 20.30

I grandi classici dei Queen incontrano la potenza del suono sinfonico in uno spettacolo che rende omaggio a una delle band più amate della storia del rock. Mercoledì 22 luglio, alle 20.30, la Terrazza Lanfranchi ospiterà “Queen in Symphony”, nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonisti della serata saranno l’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano, il cantante svedese Magnus Bäcklund, tra le voci rock più apprezzate della scena scandinava, divenuto noto al grande pubblico dopo il successo televisivo di Fame Factory e la partecipazione all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Svezia.

“Queen in Symphony” propone una rilettura orchestrale dei grandi classici della band britannica, trasformando alcuni dei brani più celebri della storia del rock in un’esperienza musicale che unisce energia, eleganza e intensità emotiva. La scrittura sinfonica dialoga con la forza della voce rock, dando vita a uno spettacolo capace di avvicinare linguaggi musicali solo apparentemente distanti.

Da “Bohemian Rhapsody” a “Somebody to Love”, passando per “Radio Ga Ga” e “The Show Must Go On”, il concerto ripercorre alcune delle pagine più amate del repertorio dei Queen, restituendole al pubblico in una veste nuova senza tradirne la forza espressiva. Ogni brano diventa il tassello di un racconto dedicato a Freddie Mercury e alla straordinaria parabola artistica della band, protagonista di una rivoluzione musicale e culturale che continua ancora oggi a conquistare pubblici di ogni età.

La forza della voce rock di Magnus Bäcklund, il suono dell’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano e il contributo del coro preparato dal maestro Graziano Leserri danno vita a uno spettacolo capace di fondere l’energia del rock con il respiro della musica sinfonica. Il risultato è una rilettura intensa e coinvolgente del repertorio dei Queen, che ne esalta la ricchezza melodica e la forza espressiva senza tradirne l’identità.

Con “Queen in Symphony”, il Matera Festival – Museo in Sinfonia amplia il proprio viaggio tra i grandi linguaggi della musica, dimostrando come il repertorio rock possa dialogare con la tradizione sinfonica senza perdere la propria identità, ma anzi acquistando nuove prospettive artistiche. Un appuntamento che celebra la contaminazione tra generi e conferma la vocazione della rassegna a proporre produzioni di alto profilo, capaci di coinvolgere pubblici diversi.