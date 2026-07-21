Controlli antidroga nel Potentino: 15 persone segnalate dopo una serie di verifiche sul territorio

Le attività di prevenzione contro il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti hanno interessato negli ultimi giorni diverse aree della provincia di Potenza, dove i militari della Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali e nei punti ritenuti più sensibili.

Le operazioni sono state condotte dai reparti di Lauria, Rionero in Vulture e Maratea, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Matera. Grazie al contributo dei cani antidroga, impiegati nelle ispezioni di veicoli e persone, sono stati individuati quantitativi di cocaina, marijuana e hashish nascosti all’interno delle automobili oppure tra gli effetti personali dei soggetti controllati.

Al termine delle verifiche, gli operatori hanno proceduto al sequestro delle sostanze rinvenute e alla segnalazione di 15 persone alla Prefettura di Potenza per detenzione di droga destinata all’uso personale.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano di monitoraggio e contrasto alle attività illecite predisposto dalla Guardia di Finanza sul territorio provinciale, con l’obiettivo di limitare la diffusione degli stupefacenti e di rafforzare l’azione di prevenzione, in particolare nei confronti delle fasce più giovani della popolazione.