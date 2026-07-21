Assalti a bancomat Potentino, 11 misure cautelari

Le accuse sono, a vario titolo e in concorso tra undici persone, di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina.

I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza con il supporto di quello di Foggia stanno eseguendo stamani, nel Foggiano, undici misure cautelari.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica della città lucana.

L’indagine è cominciata da un assalto a un bancomat di Lavello (Potenza) fatto esplodere con il cosiddetto ‘metodo della marmotta’ nel marzo del 2025.