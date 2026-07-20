CRONACA

Senise: Inaugurazione del “Giardino della Memoria”: un luogo per custodire il ricordo e guardare al futuro

Foto di Redazione Redazione20/07/2026
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Il Sindaco e l’Amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del “Giardino della Memoria”; un luogo dedicato al ricordo ed alla riflessione, che si terrà:

Sabato, 25 luglio 2026, alle ore 18:30 presso Rione Fratelli Mattei – Senise

Un momento di condivisione per onorare la memoria delle otto vittime e inaugurare uno spazio che custodirà speranza e valori da tramandare alle future generazioni.

La Vostra presenza sarà un segno di partecipazione e vicinanza.

L’inaugurazione del Giardino della Memoria è stata programmata nell’ambito delle attività previste dalla Misura di Sostegno “Identità e Cultura” del Programma Speciale Senisese della Regione Basilicata.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

 

 

Foto di Redazione Redazione20/07/2026
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