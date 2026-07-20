Papa Leone XIV in visita a Montecassino: preghiera sulla tomba di San Benedetto per invocare la pace

Papa Leone XIV ha compiuto questa mattina una visita privata all’Abbazia di Montecassino, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana, dove si è raccolto in preghiera davanti alla tomba di San Benedetto da Norcia. Il Pontefice ha affidato al patrono d’Europa un’intenzione speciale per la pace, rivolgendo il suo pensiero alle popolazioni che continuano a vivere le conseguenze di guerre e violenze.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, il Santo Padre ha trascorso alcune ore insieme alla comunità monastica benedettina, condividendo anche il pranzo con i religiosi prima di fare ritorno nella residenza estiva di Castel Gandolfo.

L’Abbazia di Montecassino, situata a circa cento chilometri da Roma, rappresenta uno dei più importanti centri del monachesimo occidentale. Fu fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, che proprio in questo luogo elaborò la celebre Regola benedettina, sintetizzata nel principio “Ora et Labora”, pilastro della vita monastica e punto di riferimento per generazioni di religiosi.

Nel corso della sua lunga storia il monastero è stato più volte distrutto e successivamente ricostruito. L’episodio più drammatico risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando l’abbazia venne rasa al suolo durante i bombardamenti alleati per poi essere fedelmente restaurata nel dopoguerra. Oggi rappresenta una delle principali destinazioni di pellegrinaggio in Italia e un simbolo della tradizione spirituale europea.

Nei giorni scorsi il complesso monastico aveva accolto anche il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. In quell’occasione l’abate dom Luca Fallica e la comunità benedettina gli hanno consegnato il Premio Pacis Nuntius 2026, riconoscimento assegnato durante le celebrazioni dedicate a San Benedetto. Il porporato non aveva potuto ritirare il premio nei mesi scorsi a causa delle difficili condizioni determinate dal conflitto in Medio Oriente.

La visita di Papa Leone XIV assume quindi un forte valore simbolico, rilanciando da uno dei luoghi più significativi della cristianità un nuovo appello alla pace e al dialogo tra i popoli, in un momento in cui numerosi scenari internazionali continuano a essere segnati da tensioni e guerre.