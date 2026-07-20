Maxi blitz della Polizia contro la criminalità giovanile: 539 arresti e quasi mille profili social violenti scoperti

Una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta contemporaneamente in 44 province italiane, ha inferto un duro colpo alla criminalità giovanile.

Il bilancio è di 539 persone arrestate, tra cui 47 minorenni, e 954 denunciate, oltre al sequestro di ingenti quantitativi di droga, armi e denaro contante. Nel corso dell’attività investigativa sono stati inoltre individuati 973 account social che diffondevano contenuti di esaltazione della violenza, dell’uso delle armi e dell’odio, anche nei confronti delle forze dell’ordine.

L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha visto impegnate le Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e di numerosi uffici territoriali della Polizia di Stato. Gli agenti hanno concentrato i controlli nelle principali piazze di spaccio e nelle aree della movida, identificando circa 188 mila persone, delle quali oltre 19 mila minorenni.

Tra gli elementi più rilevanti emersi durante il blitz figura il monitoraggio del web. Gli investigatori hanno individuato centinaia di profili utilizzati per diffondere messaggi di incitamento alla violenza fisica, all’utilizzo di armi da fuoco e da taglio e ad atteggiamenti ostili verso le istituzioni.

Due di questi account sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’eventuale oscuramento.

Sul fronte del contrasto allo spaccio sono stati sequestrati complessivamente oltre 700 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, gli agenti hanno recuperato circa 41 chili di cocaina, 660 chili di cannabinoidi, 2 chili di ketamina, quasi mille compresse di ossicodone, oltre a quantitativi di ecstasy, MDMA, shaboo, benzodiazepine e altre sostanze psicotrope. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti anche numerosi bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento della droga.

L’operazione ha interessato anche 1.182 immobili, tra cui 24 strutture dedicate ai minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi, 543 attività commerciali e numerosi luoghi di ritrovo come piazze, giardini pubblici, stazioni ferroviarie e centri commerciali.

I controlli hanno portato all’elevazione di 506 sanzioni amministrative, principalmente per consumo di sostanze stupefacenti e per la vendita o somministrazione di alcolici a minorenni.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno inoltre recuperato numerosi beni ritenuti provento di furti, tra cui gioielli, telefoni cellulari e circa 307 mila euro in contanti.

Sul fronte delle armi sono state sequestrate 49 armi da fuoco con relativo munizionamento, 87 armi da taglio e 95 oggetti potenzialmente offensivi, tra cui taser, una mazza da baseball, un manganello telescopico, un bastone metallico, spray urticanti, taglierini e diversi strumenti utilizzabili per compiere effrazioni.

L’intervento rappresenta una delle più ampie operazioni degli ultimi mesi contro la criminalità giovanile e conferma l’intensificazione dei controlli sia sul territorio sia sulle piattaforme digitali, sempre più utilizzate per diffondere messaggi di violenza e illegalità.