Matera Festival – Museo in Sinfonia, il Mediterraneo si racconta in musica con “In a Sentimental Sud”

Le sonorità del Mediterraneo, la tradizione del Sud e il linguaggio del jazz si incontrano in un concerto che celebra l’identità di un territorio attraverso le sue radici musicali. Lunedì 20 luglio, alle 20.30, l’Ex Ospedale San Rocco ospiterà “In a Sentimental Sud”, nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Ad arricchire il concerto sarà la partecipazione dello special guest Graziano Galatone, tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, che con la sua interpretazione contribuirà a rendere ancora più intenso il dialogo tra jazz, canzone d’autore e tradizione mediterranea. Sul palco, insieme a lui, il chitarrista e compositore Martino De Cesare, autore del progetto “In a Sentimental Sud” e protagonista di una ricerca artistica che intreccia jazz, musica mediterranea e tradizione popolare, affiancato da Daniele Brenca al basso e contrabbasso. Un incontro musicale che nasce dalla comune volontà di rileggere il patrimonio sonoro del Sud con uno sguardo contemporaneo, senza perderne l’autenticità

“In a Sentimental Sud” nasce dall’omonimo album di Martino De Cesare ed è un percorso musicale che intreccia ricerca, memoria e appartenenza. Le composizioni originali dialogano con alcuni dei più celebri brani della tradizione pugliese e napoletana, riletti attraverso eleganti arrangiamenti acustici e jazzistici, in un viaggio sonoro che unisce raffinatezza tecnica e intensa capacità evocativa.

Gli arrangiamenti, firmati dallo stesso Martino De Cesare, trasformano melodie entrate nell’immaginario collettivo in un racconto musicale elegante e coinvolgente, capace di restituire nuove sfumature espressive a pagine che appartengono alla memoria del Sud. Le atmosfere calde e avvolgenti della chitarra si fondono con il basso e il contrabbasso, dando vita a un linguaggio musicale che attraversa tradizione e contemporaneità.

Con “In a Sentimental Sud”, il Matera Festival – Museo in Sinfonia prosegue il suo percorso tra linguaggi musicali differenti, proponendo spettacoli che mettono in dialogo tradizione e contemporaneità e valorizzano il Mediterraneo come luogo di incontro, contaminazione e creatività. Un viaggio musicale che racconta il Sud attraverso nuove sonorità, confermando la vocazione della rassegna a mettere in dialogo culture, linguaggi e tradizioni musicali differenti.