Il cinema muto incanta il Castello di Monteserico: successo per il cineconcerto Mirabile Visione

Il fascino del cinema delle origini, la magia della musica dal vivo e la suggestione del Castello di Monteserico hanno regalato al pubblico una serata di grande intensità culturale.

È stato un successo il secondo appuntamento della rassegna “Fantastico Cinema – immagini e musica dal Medioevo in Basilicata”, che ha portato a Genzano di Lucania un’esperienza capace di unire patrimonio storico, musica e cinema in un unico racconto.

L’iniziativa, curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, rientra nel progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali della sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, seguiti dall’introduzione della presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, che ha illustrato al pubblico il significato della rassegna e il percorso culturale di Fantastico Medioevo, nato per valorizzare i castelli federiciani della Basilicata attraverso il dialogo tra cinema, musica e patrimonio.

Protagonista della serata è stata la proiezione del film muto “La Mirabile Visione” (1921) di Luigi Sapelli, in arte Caramba, considerato il primo kolossal in costume dedicato a Dante Alighieri, all’Inferno e alla Vita Nova. A restituire tutto il fascino del cinema delle origini è stata l’esecuzione musicale dal vivo del Maestro Claudio Brizi, che ha accompagnato le immagini con il suo prezioso Orgue à Célesta Mustel, costruito a Parigi nel 1897, uno dei più rari strumenti a tastiera dell’epoca ancora perfettamente funzionante.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza è stata la presenza di Carlo Cristofaro, attore, commentatore cinematografico e bonimenteur, che ha interpretato dal vivo le didascalie e i testi del film, facendo rivivere una delle figure simbolo del cinema muto e accompagnando il pubblico in un coinvolgente viaggio tra immagini, musica e narrazione.

L’appuntamento ha confermato il valore di un format che trasforma i castelli federiciani della Basilicata in luoghi di cultura e di incontro, valorizzando il patrimonio storico regionale attraverso linguaggi artistici capaci di coinvolgere pubblici diversi.

«La potenza visiva – dichiara la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello – di un film muto come Mirabile Visione, esaltata dalla colonna sonora d’eccezione creata dal vivo dal Maestro Claudio Brizi, tra i cinque più grandi maestri compositori e organisti al mondo, ha regalato al numeroso pubblico presente un’esperienza che solo il cinema è in grado di generare. La standing ovation finale ha suggellato questo secondo appuntamento di Fantastico Cinema».

La rassegna proseguirà mercoledì 20 agosto, nell’atrio del Castello Pirro del Balzo di Venosa, con il concerto “Anonima Frottolisti”, dedicato alle sonorità medievali eseguite con ghironda, cornetto e ribeca, seguito dalla proiezione del film “Il leone d’inverno” (1968) di Anthony Harvey.

L’ultimo appuntamento è in programma martedì 26 agosto al Castello di Palazzo San Gervasio con “Da Giullare a poverello”, incontro dedicato alla figura di San Francesco nel cinema, in occasione degli ottocento anni dalla sua morte. Protagonista sarà Frate Simone Gastaldi, con incursioni nelle opere di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani accompagnate dalle musiche di arpa e flauto. A seguire sarà proiettato “Francesco, giullare di Dio” (1950) di Roberto Rossellini.

Le proiezioni sono introdotte dalla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre i saluti istituzionali sono affidati alla Regione Basilicata e alla Fondazione Matera Basilicata 2019. La direzione musicale della rassegna è curata dal Maestro Pasquale Menchise. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.