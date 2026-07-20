Cade dal pedalò e scompare nelle acque del lago di Viverone: muore un 32enne, indagini in corso

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica sul lago di Viverone, in provincia di Biella, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere finito in acqua durante una gita in pedalò.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 18. Il 32enne stava trascorrendo alcune ore sul lago insieme a un gruppo di amici a bordo di un pedalò preso a noleggio quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo in acqua.

Dopo l’impatto, l’uomo non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato una complessa operazione di ricerca impiegando moto d’acqua e l’elicottero “Drago” per individuare il disperso nel più breve tempo possibile.

Una volta recuperato, il 32enne è stato trasportato a riva, dove il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta in acqua. Al momento non vengono escluse ipotesi, mentre proseguono le verifiche degli investigatori.