Schianto sulla Statale 106 a Sellia Marina: un morto e due feriti dopo lo scontro tra due auto

È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Strada statale 106, nel territorio comunale di Sellia Marina.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo a seguito dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato con attrezzature speciali per estrarre il giovane dalle lamiere e consentire le operazioni di soccorso. Dopo essere stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale, il conducente è deceduto nonostante i tentativi dei medici.

Feriti anche i due occupanti della Fiat 500, soccorsi dagli operatori sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Le loro condizioni sono state valutate dai sanitari dopo il violento impatto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e dei mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per automobilisti e soccorritori. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme al personale Anas impegnato nel ripristino della viabilità.

La circolazione sulla Statale 106 è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di emergenza e le verifiche necessarie, per poi tornare regolare una volta conclusi gli interventi.