Miss Italia, il tour riparte da Scanzano Jonico

Riparte anche in Basilicata la ricerca della ragazza che possa meglio rappresentare la bellezza italica.

Sabato 25 luglio, alle ore 20.30, si terrà la prima selezione di Miss Italia in terra lucana e sarà dedicata allo storico brand di gioielli Miluna.

Location dell’evento sarà Piazza Gramsci a Scanzano Jonico, borgo definito “la California del Sud”, particolarmente apprezzato per le ampie spiagge dorate.

L’organizzazione è curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico e in collaborazione con la locale Pro Loco.

La selezione avrà come madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica e prima lucana ad indossare la corona dello storico concorso della famiglia Mirigliani.

La serata sarà condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, mentre sarà ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello.

Ad occuparsi dell’hair style delle concorrenti saranno i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero.