Marateale approda a Policoro: Zahi Hawass protagonista della masterclass “Secrets of the Pharaohs”

Il fascino dell’antico Egitto incontra la storia millenaria della Magna Grecia. Mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 18.30, l’Ecomuseo del Parco Archeologico di Herakleia a Policoro ospiterà la masterclass “Secrets of the Pharaohs”, uno degli appuntamenti più attesi promosso da Marateale & Vivi Heraclea con il Comune di Policoro, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Basilicata, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide e le istituzioni del territorio.

Ospite d’eccezione sarà il Dr. Zahi Hawass, tra i più celebri archeologi ed egittologi al mondo, protagonista del documentario The Man with the Hat. Insieme a lui interverranno Laila Eloui, icona del cinema egiziano di fama internazionale, e Jeffrey Roth, regista del documentario. A moderare l’incontro sarà il giornalista Fabrizio Eleuteri.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Enrico Bianco, Sindaco di Policoro, Carmelo Colelli, Direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, Tiziana Fedele, fondatrice e ideatrice di Vivi Heraclea, e Margherita Sarli, Direttrice dell’APT Basilicata.

L’evento rappresenta un prestigioso momento di incontro tra due delle più grandi civiltà del Mediterraneo: l’Egitto dei faraoni e la Magna Grecia di Siris-Herakleia. Un dialogo che intreccia archeologia, cinema e memoria storica, valorizzando uno dei siti archeologici più significativi della Basilicata e rafforzando il legame tra cultura, turismo e divulgazione.

Con questa iniziativa, Marateale amplia il proprio raggio d’azione, portando il suo format anche a Policoro e confermando la volontà di promuovere eventi di alto profilo culturale capaci di coinvolgere il territorio e un pubblico internazionale.

L’ingresso è gratuito, con biglietto obbligatorio da ritirare presso la biglietteria del Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 18.30, presso l’Ecomuseo del Parco Archeologico di Herakleia, per una serata che promette di unire il fascino della ricerca archeologica alla forza del racconto cinematografico.