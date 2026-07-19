La terra spostata: il romanzo della memoria e delle radici di Francesco Antonio Marcone

Ci sono storie che nascono dalla fantasia e altre che affondano le radici nella vita di una comunità.

La terra spostata, il nuovo romanzo di Francesco Antonio Marcone, appartiene a questa seconda categoria: è un’opera che intreccia memoria, identità e territorio, restituendo voce a una pagina di storia lucana che ha segnato profondamente il destino di Senise e dei suoi abitanti.

Il protagonista, Nicola, è un uomo che conosce la terra attraverso il lavoro quotidiano.

Ogni gesto racconta un sapere antico, tramandato senza parole al figlio Rocco, che cresce imparando il ritmo delle stagioni, il valore della fatica e la bellezza semplice delle serte di peperoni appese ai balconi. È una quotidianità fatta di silenzi e tradizioni, destinata però a confrontarsi con il cambiamento.

La costruzione della diga altera il paesaggio e modifica il rapporto tra gli uomini e la loro terra. Il paese impara a convivere con ciò che è stato sommerso, fino a quando una frana sconvolge definitivamente l’equilibrio della comunità. Non è soltanto il terreno a spostarsi: si spostano le case, i ricordi, le certezze. Cambia il modo stesso di appartenere a un luogo.

Marcone affronta questi eventi con una scrittura sobria, intensa e profondamente umana. Il suo non è un romanzo storico nel senso tradizionale del termine, ma un racconto della memoria, capace di trasformare una vicenda locale in una riflessione universale sul rapporto tra l’uomo, il tempo e le proprie radici.

«Ho scritto questo libro per custodire una memoria che rischiava di andare perduta», spiega l’autore. «È nato dal bisogno di dare voce a ciò che resta anche quando tutto si sposta: i legami, i nomi, i gesti. Ho voluto trasformare un’esperienza personale e collettiva in un racconto che tenesse insieme dolore, dignità e senso.»

È proprio questa dimensione umana a rendere La terra spostata un’opera che va oltre la cronaca dei fatti.

Le vicende di Nicola e Rocco diventano il simbolo di tante comunità costrette a reinventarsi senza rinunciare alla propria identità. Il romanzo ricorda che i luoghi non vivono soltanto nelle mappe, ma soprattutto nella memoria delle persone che li abitano.

Con questo libro Francesco Antonio Marcone offre ai lettori una narrazione autentica e delicata, capace di parlare della Basilicata ma anche di ogni luogo in cui il cambiamento ha lasciato ferite profonde.

È un invito a non dimenticare, perché la memoria non è nostalgia: è il terreno su cui continuano a poggiare il presente e il futuro.

In fondo, il messaggio del romanzo è racchiuso nella sua immagine più potente: la terra può spostarsi, cambiare forma, essere sommersa o franare.

Ma resta sempre il luogo da cui si riparte. Perché, come scrive Marcone, la terra non promette nulla. Eppure, tutto, prima o poi, torna a poggiare su di lei.